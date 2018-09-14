Gülperi dizisi oyuncuları kimler? Gülperi dizisi konusu nedir? (Gülperi ilk bölümü Show TV'de)

Show TV'nin iddialı yeni dizis Gülperi, bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Fragmanları ile dikkat çeken Gülperi dizisi merakla bekleniyor. Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi dizisi yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Gülperi dizisi yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken senaryo ise Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleminden çıkıyor. Peki Gülperi dizisi oyuncuları kimlerdir? Gülperi dizisi konusu nedir? İşte diziye dair detaylar...

GÜLPERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimlerine geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlanan ve Gaziantep’te devam eden dizinin merakla beklenen setinden ilk kareler, yeni sezona damga vuracak ekranların yeni ikilisi Timuçin Esen ve NurgülYeşilçay'dan geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak dizinin sarsıcı hikayesi de kadrosu kadar izleyicisini derinden etkileyecek. Dizide Nurgül Yeşilçay, Gülperi karakterine, Timuçin Esen ise Avukat Kadir karakterine hayat verecek.

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandırıyor. Eşinin ailesi tarafından zihinleri bulandırılmış ve engel olamadığı için ellerinden kayıp gitmeye başlamış üç çocuğunun kalbini yeniden kazanmak, kendi adını onların diline yeniden “anne” olarak kazımak için savaşan Gülperi'nin yürek burkan hikayesi yeni sezonda ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak.

Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin dizide en büyük destekçisi ise başarılı oyuncu Timuçin Esen’in canlandırdığı avukat Kadir karakteri olacak. Gülperi; mücadelesinde hiç beklemediği kadar yanındaolan Kadir'in desteği ile karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.