Gülperi dizisi oyuncuları kimler? Gülperi dizisi konusu nedir? (Gülperi ilk bölümü Show TV'de)

Show TV'nin iddialı yeni dizis Gülperi, bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Fragmanları ile dikkat çeken Gülperi dizisi merakla bekleniyor. Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir annenin hikayesini konu edinen Gülperi dizisi yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Gülperi dizisi yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken senaryo ise Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleminden çıkıyor. Peki Gülperi dizisi oyuncuları kimlerdir? Gülperi dizisi konusu nedir? İşte diziye dair detaylar...
Yapımını TİMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken; başrollerini Nurgül Yeşilçayve Timuçin Esen paylaşıyor.
Nurgül Yeşilçay - Gülperi Çetin
Timuçin Esen - Kadir Aydın
Tarık Pabuççuoğlu - Yakup Taşkın
Ece Sükan - Şeyma Ören Aydın
Burak Dakak - Hasan Taşkın
Aleyna Özgeçen - Bedriye Taşkın
Emir Özyakışır - Can Taşkın
Onur Bilge - Ejder Taşkın
Gülçin Kültür Şahin - Kader Taşkın
Şefika Ümit Tolun - Fatma Taşkın
Ezgi Gör - Artemis Aydın
Çekimlerine geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlanan ve Gaziantep’te devam eden dizinin merakla beklenen setinden ilk kareler, yeni sezona damga vuracak ekranların yeni ikilisi Timuçin Esen ve NurgülYeşilçay'dan geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulacak dizinin sarsıcı hikayesi de kadrosu kadar izleyicisini derinden etkileyecek. Dizide Nurgül Yeşilçay, Gülperi karakterine, Timuçin Esen ise Avukat Kadir karakterine hayat verecek.
Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandırıyor. Eşinin ailesi tarafından zihinleri bulandırılmış ve engel olamadığı için ellerinden kayıp gitmeye başlamış üç çocuğunun kalbini yeniden kazanmak, kendi adını onların diline yeniden “anne” olarak kazımak için savaşan Gülperi'nin yürek burkan hikayesi yeni sezonda ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak.
Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin dizide en büyük destekçisi ise başarılı oyuncu Timuçin Esen’in canlandırdığı avukat Kadir karakteri olacak. Gülperi; mücadelesinde hiç beklemediği kadar yanındaolan Kadir'in desteği ile karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.
Gülperi, eşi Eyüp ve çocukları Bedriye, Hasan ve Can'la küçük mutlu dünyasını ayakta tutmaya çalışırken, Eyüp'ün kaybıyla önce yuvasını kaybeder. Daha sonra kendisini kayınbiraderi Ejder'den korumak isterken hapse girer. Çıktığında içinde büyüttüğü umut bir anda yerle bir edilir, anlar ki kayınpederi Yakup çocuklarını ona vermeyecektir. Ancak hayatındaki en büyük acıyı, onları geri kazanmak mücadele ederken fark ettiği bir başka gerçek yaşatacaktır: Yakup çocuklarını sadece elinden almamış, kalplerine Gülperi'ye dair nefret tohumları da ekmiştir.
Kadir Gülperi'nin bu mücadelesinde ona en büyük desteği veren kişidir, yalnız ve çaresiz Gülperi'nin hayatında sakin ve güven veren duruşuyla küçük de olsa bir umut kapısı aralar. Yıllar önce tertemiz ve yarım kalmış bir gençlik aşkıyla birbirlerine teğet geçen hayatları, bu zorlu mücadeleyle yeniden birleşmiştir. Gülperi'nin çocuklarının kalbini kazanmak için, onların yeniden annesi olabilmek için var gücüyle sürdürdüğü mücadele hem Kadir'i hem de Gülperi'yi derinden sarsacak, ikisinin de hayat çizgileri hiç beklemedikleri bir yöne çevrilecektir.
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