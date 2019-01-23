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Gülperi dizisinde Kadir ve Gülperi'nin romantik sahnesi! Gülperi 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.01.2019 03:08 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Gülperi'nin 17. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kadir’in nikah masasında evet demeye hazırlanan Gülperi’ye endişe dolu gözlerle baktığı duygusal tanıtımda Gülperi, geçmişte neler olduğunu anlatması için Kadir’i zorluyor. Gülperi’den vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösteren Kadir’in “Ömrümüz böyle olmamalıydı ela gözlüm. Uzun hasretlerin arifesinde ellerim böyle kalmamalıydı!” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor. İşte Gülperi dizisi 17. yeni bölüm fragmanı.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 17. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Nurgül Yeşilçay ve Timuçim Esen'in başrollerde oynadığı Gülperi'nin yeni bölümünde Kadir, sevdiği kadın Gülperi'den vazgeçmeyeceğini söylüyor. Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin ekrana gelen 16. bölümünde Eyüp’ün gelişiyle şok olan Gülperi, ona geçmişin hesabını vermek zorunda kalınca; ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp çıldırdı ve hemen harekete geçti. Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anladı. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir pes etmeyip, Eyüp’ün kayıp yıllarını araştırmaya devam ederken bir yandan da Artemis’le yeni hayatına alışmaya çalıştı. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döndü. Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar vererek Yakup’un hapishanede kalması için Şeyma’dan yardım istedi. Cezasının bittiğini söyleyen Eyüp’ün aslında birlikte yaşadığı aileyi öldürüp kaçtığını öğrenen Kadir, Gülperi ve çocukların hayatının tehlikede olduğunu anladı. Çocuklarının mutluluğu için Eyüp’le tekrar nikah masasına oturan Gülperi ise çocukları ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğindeydi. Gerçekleri öğrenen Kadir, Gülperi’yi engelleyebilecek miydi?


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