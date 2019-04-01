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Gülperi dizisinde vurulan Kadir kurtulacak mı? Gülperi 27. yeni bölüm 1. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 01.04.2019 22:29 | Son Güncelleme

Gülperi dizisinin 27. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Gülperi'de Hasan’ın babasını vurduğunu öğrenen Artemis gözyaşları içinde isyan ediyor. Kadir’in başında umutla bekleyen Gülperi’nin “Seni çok seviyorum. En büyük hayalimsin sen benim!” sözleri dikkat çekerken, Kadir’in kendine gelip gelemeyeceği merakla bekleniyor. İşte Gülperi 27. yeni bölüm fragmanı.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 26. bölüm tanıtımı yayınlandı.

“EN BÜYÜK HAYALİMSİN SEN BENİM!”
Hasan tarafından kaza kurşunuyla vurulan Kadir’in hastaneye kaldırıldığı, Gülperi’nin perişan olduğu tanıtımda Artemis, Can ve Bedriye’nin el ele verdiği anlar izleyenleri duygulandırıyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 26. bölümünde kendini feda eden Gülperi, Şeyma’nın hayatı karşılığında Eyüp’le gitmeyi kabul etti. Eyüp, devrilen araçtan sağ çıkmayı başaran Gülperi’yi yakalayarak bir kulübeye götürdü. Kadir ve Hasan’ın sesini duyan Eyüp, Gülperi’yi boşanmazsa Kadir’i öldürmekle tehdit etti ve kaçtı. Hasan annesini kurtarabilmek için Yakup’a giderken, Kadir ise başındaki büyük tehlikeden habersiz kaçak hayatı süren Eyüp’ü aradı. Eyüp’ün firarıyla korku dolu günler geçirmeye başlayan ve konaktaki güvenlik önlemlerini artıran Yakup Ağa, kurtuluşun öfkeli Hasan’ı kullanmaktan geçtiğini anladı. Hastaneye kaldırılan Gülperi kendine gelirken Artemis, yaptığı fedakarlıktan ötürü Gülperi’ye teşekkür etti. Fakat kendini kaybeden Şeyma hem Gülperi hem Artemis’e zarar verecek korkunç bir hareket yaptı; Gülperi’ye attığı kaynar su Artemis’e isabet etti.

Bu olay sonunda Artemis ile annesinin ilişkisi zarar görürken Kadir de kızının velayetini almak için bir mücadeleye girişti. Eyüp’ün tehditlerine boyun eğen Gülperi, Kadir’e zarar gelmemesi için verdiği boşanma dilekçesiyle birlikte Eyüp’ün yanına giderken, Hasan’ın kendisini gizlice izlediğinden habersizdi. Bu sırada Kadir, Eyüp’ü buldu fakat tam onu yakalaşmışken Hasan’ın tabancasından çıkan kurşun her şeyi altüst etti. Eyüp’e silah doğrultan Hasan’ın kurşunu Eyüp yerine yanlışlıkla Kadir’e isabet etti ve başından vurulan Kadir yere yığıldı. Gülperi ve Hasan’ın gözyaşları içinde kaldığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği Gülperi, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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