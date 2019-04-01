Gülperi dizisinde vurulan Kadir kurtulacak mı? Gülperi 27. yeni bölüm 1. fragmanı izle

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 26. bölüm tanıtımı yayınlandı.

“EN BÜYÜK HAYALİMSİN SEN BENİM!”

Hasan tarafından kaza kurşunuyla vurulan Kadir’in hastaneye kaldırıldığı, Gülperi’nin perişan olduğu tanıtımda Artemis, Can ve Bedriye’nin el ele verdiği anlar izleyenleri duygulandırıyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 26. bölümünde kendini feda eden Gülperi, Şeyma’nın hayatı karşılığında Eyüp’le gitmeyi kabul etti. Eyüp, devrilen araçtan sağ çıkmayı başaran Gülperi’yi yakalayarak bir kulübeye götürdü. Kadir ve Hasan’ın sesini duyan Eyüp, Gülperi’yi boşanmazsa Kadir’i öldürmekle tehdit etti ve kaçtı. Hasan annesini kurtarabilmek için Yakup’a giderken, Kadir ise başındaki büyük tehlikeden habersiz kaçak hayatı süren Eyüp’ü aradı. Eyüp’ün firarıyla korku dolu günler geçirmeye başlayan ve konaktaki güvenlik önlemlerini artıran Yakup Ağa, kurtuluşun öfkeli Hasan’ı kullanmaktan geçtiğini anladı. Hastaneye kaldırılan Gülperi kendine gelirken Artemis, yaptığı fedakarlıktan ötürü Gülperi’ye teşekkür etti. Fakat kendini kaybeden Şeyma hem Gülperi hem Artemis’e zarar verecek korkunç bir hareket yaptı; Gülperi’ye attığı kaynar su Artemis’e isabet etti.