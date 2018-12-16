Gülperi dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer!

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Gülperi'ye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan ünlü bir oyuncu katıldı.

Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen'i başrolü paylaştığı dizinin yayınlanan son bölümünde büyük bir sürpriz yaşanmış ve Gülperi'nin öldüğü sanılan eşi Eyüp ortaya çıkmıştı. Ancak yüzü görünmeyen Eyüp'ü kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Tims&B imzalı dizide 'Eyüp' karakterine, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ateş' rolüyle izleyici karşısına çıkan Erkan Bektaş'ın hayat vereceği öğrenildi.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

Erkan Bektaş, 1972 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Kendi tiyatrosu olan Tiyatro Baykuş'u 2010 yılında kurmuştur.

2003 yılında televizyon dünyasına adım atan Erkan Bektaş, 2005 yılında Ihlamurlar Altında dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmaktadır.

Kara Yılan, Kül ve Ateş, Şefkat Tepe, Muhteşem Yüzyıl, Leyla iler Mecnun, Böyle Bitmesin, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Kalbime Yazdım gibi diziler de rol almıştır.



