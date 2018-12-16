MAGAZİN

Gülperi dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2018 20:37 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Gülperi dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş rolünü canlandıran Erkan Bektaş, şimdi de Gülperi'nn eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Gülperi dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer!

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Gülperi'ye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan ünlü bir oyuncu katıldı.

Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen'i başrolü paylaştığı dizinin yayınlanan son bölümünde büyük bir sürpriz yaşanmış ve Gülperi'nin öldüğü sanılan eşi Eyüp ortaya çıkmıştı. Ancak yüzü görünmeyen Eyüp'ü kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı Tims&B imzalı dizide 'Eyüp' karakterine, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ateş' rolüyle izleyici karşısına çıkan Erkan Bektaş'ın hayat vereceği öğrenildi.

ates

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?
Erkan Bektaş, 1972 yılında Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Kendi tiyatrosu olan Tiyatro Baykuş'u 2010 yılında kurmuştur.

2003 yılında televizyon dünyasına adım atan Erkan Bektaş, 2005 yılında Ihlamurlar Altında dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmaktadır.

Kara Yılan, Kül ve Ateş, Şefkat Tepe, Muhteşem Yüzyıl, Leyla iler Mecnun, Böyle Bitmesin, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Kalbime Yazdım gibi diziler de rol almıştır.

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu saldırıya geçiyor! Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu saldırıya geçiyor! Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!
Yarışmanın ayarını bozduYarışmanın ayarını bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz erkan bektaş Gülperi

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Deniz Baykal'a kötü haber!

Deniz Baykal'a kötü haber!

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Jennifer Lopez'den cinsel ilişki itirafı

Japonya'da restoranda patlama!

Japonya'da restoranda patlama!

Beyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu”

Beyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu”

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan ihanet mi ediyor? EDHO 120. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan ihanet mi ediyor? EDHO 120. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu saldırıya geçiyor! Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Yamaç, Cumali ve Vartolu saldırıya geçiyor! Çukur 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Beyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu”

Yarışmanın ayarını bozdu

Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek! Çukur 47. yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur'da yeniden İdris Koçovalı fırtınası esecek!

Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisi Halka'nın ilk fragmanı yayınlandı!

Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu'nun yeni dizisinden ilk fragman!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Mahir ölüyor mu? Bir Litre Gözyaşı 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Mahir ölüyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.