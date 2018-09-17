Gülperi hemşirenin Adli Tıp raporunda travma bulgusuna rastlanılmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, 2005 yılında hayatını kaybeden hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan mahkemeye gönderilen rapora göre, Gülperi hemşirenin dirseklerinin ön yüzlerinde tedavi amaçlı iğne izi dışında travma bulgusuna rastlanılmadı.

Ege Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde hemşire olarak görev yapan Gülperi Ovalıoğlu, 2005 yılının Temmuz ayında, aynı hastanenin eczane bölümünde çalışan eşi Oğuzhan Ovalıoğlu tarafından acil servise kaldırıldı. Ovalıoğlu'nun, eşinin ilaç içip, intihar girişiminde bulunduğunu söylemesi üzerine doktorların midesini yıkadıkları Gülperi Ovalıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede de doktorların verdiği bilgiler doğrultusunda intihar tespitinde bulunuldu; ancak Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside, Gülperi Ovalıoğlu'nun kanında ve midesinde ilaç içtiğine dair bulgulara rastlanılmadı. Adli Tıp Kurumu'nca 30 Ocak 2006'da hazırlanan raporda, 'İlaç izine rastlanmadı, ciğerlerinde ödem tespit edildi' denildi. Savcılık tarafından otopsi raporu dikkate alınmayıp, ilk gün Oğuzhan Ovalıoğlu'nun verdiği bilgilere göre yapılan soruşturmada, Gülperi Ovalıoğlu'nun 28 Şubat 2006'da intihar ettiği belirtilip, takipsizlik kararı verildi. Bu gelişme üzerine Gülperi Ovalıoğlu’nun annesi Ümran Durmaz, takipsizlik kararına Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, itiraz etti. Mahkeme heyeti, 4 Nisan 2006'da takipsizlik kararının kaldırılması talebini reddetti. Kızının intihar etmeyip, cinayete kurban gittiğine inanan anne Durmaz, avukatı aracılığıyla etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Aradan geçen 5 yıl sonra AİHM tarafından dava dosyası istendi. Mahkeme heyeti, 2014 yılının Kasım ayında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 'yaşam hakkı'nı savunan 2'nci maddesine göre, otopsi raporuyla karar arasında çelişki bulup, etkili soruşturma yapılmadığına karar verdi. Ayrıca Türkiye'nin, 22 bin euro tazminat ödemesine hükmedildi. AİHM’in kararıyla sevinen anne Ümran Durmaz ve Gülperi Ovalıoğlu'nun kardeşleri, bir kez daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeniden başlatılan soruşturma sonrası savcı, Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi hakkında, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEDE

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu ile Gülperi Ovalıoğlu'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan gönderilen raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Sanık avukatı, raporla birlikte müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, "Otopsi raporuna göre, maktulün her iki dirsek ön yüzlerinde tedavi amaçlı iğne izinden başka travma bulgusunun olmadığı belirtilmiştir. Bu rapordan Gülperi Ovalıoğlu’nun dıştan bir etki sonucu ölmediği açıkça belirtilmiştir. Gülperi Ovalıoğlu tespit edilemeyen bir toksin sonucu ölmüştür" dedi.

Mahkeme heyeti, rapora karşı savunma için ek süre vererek, duruşmayı erteledi.

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