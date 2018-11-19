'Gülperi hemşirenin ölümü' davasında sanık eşe beraat

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 2005 yılında intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nu 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan eşi Oğuzhan Ovalıoğlu, beraat etti.

Ege Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde hemşire olarak görev yapan Gülperi Ovalıoğlu, 2005 yılının Temmuz ayında, aynı hastanenin eczanesinde çalışan eşi Oğuzhan Ovalıoğlu tarafından acil servisine kaldırıldı. Oğuzhan Ovalıoğlu'nun, eşinin ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu söylemesi üzerine doktorların midesini yıkadıkları Gülperi Ovalıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede de doktorların verdiği bilgiler doğrultusunda intihar tespitinde bulunuldu. Ancak, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside, Gülperi Ovalıoğlu’nun kanında ve midesinde ilaç içtiğine dair bulgulara rastlanmadı. 30 Ocak 2006'da Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, 'İlaç izine rastlanmadı, ciğerlerinde ödem tespit edildi' denildi. Savcılık otopsi raporunu dikkate almayıp, Oğuzhan Ovalıoğlu'nun verdiği bilgilere göre yaptığı soruşturmasının sonunda, Gülperi Ovalıoğlu'nun 'intihar ettiğini' belirterek, 28 Şubat 2006 tarihinde takipsizlik kararı verdi. Bu gelişme üzerine Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi Ümran Durmaz, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme heyeti, 4 Nisan 2006'da takipsizlik kararının kaldırılması talebini reddetti.

Kızının intihar etmeyip, cinayete kurban gittiğine inanan anne Ümran Durmaz, avukatı aracılığıyla, etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Aradan geçen 5 yıl sonrasında AİHM, dava dosyasını istedi. 2014 yılının Kasım ayında ise AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) yaşam hakkını savunan 2'nci maddesine göre, otopsi raporuyla karar arasında çelişki buldu, 'etkili soruşturma yapılmadığına' karar verdi. Ayrıca Türkiye'nin 22 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM'in kararıyla sevinen anne Ümran Durmaz ve Gülperi Ovalıoğlu'nun kardeşleri, bir kez daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeniden açılan soruşturma sonrasında savcı, Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

SANIK BERAAT ETTİ

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, ölen hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ederek, sanık Oğuzhan Ovalıoğlu'nun beraatini talep etti. Gülperi Ovalıoğlu'nun ailesinin avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın Gülperi hemşireyi zehirleyerek öldürdüğünü iddia etti. Sanık avukatı ise Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi Ümran Durmaz'ın savcılıkta verdiği ifadede "Oğuzhan Ovalıoğlu'nun kızımı döverek öldürdüğünü ve intihar etmediğini düşünüyorum" sözünü hatırlatarak, müvekkilinin eşini dövdüğüne ve zehirlendiğine yönelik bir delilin bulunmadığını söyledi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, suçsuz olduğunu öne sürüp "Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Gülperi Ovalıoğlu'nu kasten öldürüldüğüne yönelik delilin bulunmadığına kanaat getirip sanık Oğuzhan Ovalıoğlu'nun beraatine karar verdi.

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