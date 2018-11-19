Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin davada karar

İZMİR (AA) - İzmir'de 2005'te yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla açılan davada beraat etti.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Oğuzhan Ovalıoğlu'nun, hemşirenin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, dosyadaki tüm delillere göre sanığın, Gülperi Ovalıoğlu'na tespit edilemeyen maddeyi hileyle verdiğine veya zorla içirdiğine yönelik şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği, bu nedenle sanığın "kasten adam öldürme" suçundan, "İsnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması"nı gerekçe göstererek beraatine karar verilmesini istedi.

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, son söz olarak "Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Ovalıoğlu'nun "kasten adam öldürme" suçunu işlendiğine ilişkin mahkumiyetini gerektirecek, her türlü şüpheden uzak delillere ulaşılamadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.