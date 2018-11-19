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Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

İzmir'de hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanan maktulün eşi hakkında delil yetersizliğinde beraat kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de 2005'te yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla açılan davada beraat etti.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Oğuzhan Ovalıoğlu'nun, hemşirenin yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, dosyadaki tüm delillere göre sanığın, Gülperi Ovalıoğlu'na tespit edilemeyen maddeyi hileyle verdiğine veya zorla içirdiğine yönelik şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği, bu nedenle sanığın "kasten adam öldürme" suçundan, "İsnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması"nı gerekçe göstererek beraatine karar verilmesini istedi.

Önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, son söz olarak "Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Ovalıoğlu'nun "kasten adam öldürme" suçunu işlendiğine ilişkin mahkumiyetini gerektirecek, her türlü şüpheden uzak delillere ulaşılamadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

- Davanın geçmişi

Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopside içtiği ilaca ait bulguya rastlanmamasına rağmen "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.

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