Muğla'nın Bodrum ilçesinde, oyuncu Gülriz Sururi anısına konser düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede 31 Aralık 2018'de 90 yaşında hayatını kaybeden Gülriz Sururi, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Film Müzikleri Konseri" ile anıldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan emekli, Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir öncülüğünde düzenlenen konserde, Aytül Büyüksaraç ve Altuğ Dilmaç solist olarak sahneye çıktı.

Konserde 16 eser seslendirildi. Şarkıların seslendirilirken filmlerden bazı sahneler de sinevizyon eşliğinde gösterildi.

Numan Pekdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, vefat eden tüm sanatçıları rahmetle andıklarını söyledi.

Konseri, bazı siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adaylarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 600 kişi izledi.

