Seçici kurulun, "Dönüşüm" adlı oyunlarındaki başarıları ve uzun yıllar boyunca gösterdikleri düzenli ve azimli çalışmaları nedeniyle Altkat Sanat Tiyatrosu'nu, 2019'da yirminci yıllarını kutlayacak olan ve bugüne kadar sahneledikleri oyunlar ile bu yıl sahneye koydukları "III. Richard" oyunundaki başarılarından dolayı Altıdan Sonra Tiyatro/Kumbaracı50'yi seçtikleri belirtildi.

Gülriz Sururi, Mert Fırat, Tilbe Saran, Seçkin Selvi, Leman Yılmaz ve Selçuk Yöntem'in yer aldığı seçici kurul, Altkat Sanat Tiyatrosu ve Altıdan Sonra Tiyatro/Kumbaracı50 topluluklarını ödüle layık gördü.

İKSV'nin Türkiye'de kültür ve sanatın gelişimi ile bu alandaki güncel ve nitelikli üretimin desteklenmesi adına farklı disiplinlerde sunduğu ödüllere bu sene eklenen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün ilk sahipleri belirlendi.

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin bağışlarıyla gerçekleştirilen 100 bin TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunuluyor.

İKSV, çağdaş tiyatronun gelişimine katkı sağlayan iki usta ismin adına verilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye'de bu alanda yeni ve nitelikli yapımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödül, 2019 yılında sahneleyecekleri yeni prodüksiyonlarında kullanılmak üzere iki topluluk arasında eşit olarak paylaşılacak.

- Gülriz Sururi ve Engin Cezzar kimdir?

Tiyatrocu bir aileden gelen Gülriz Sururi, tiyatro hayatına Muhsin Ertuğrul'un isteğiyle 12 yaşında çocuk tiyatrosunda başladı ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu.

Engin Cezzar ise Yale Üniversitesi’nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından Broadway'de ve New York Actors' Studio'da başrollerde sahneye çıktı.

Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, bireysel çalışmalarının ardından tiyatro kariyerlerine 1962'de kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile devam ettiler. Tiyatroda "Teneke", "Kurban" ve "Midas'ın Kulakları"nın yanı sıra, dünya tiyatro literatürünün önemli oyunları da sahnelendi.

