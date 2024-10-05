Gülşah Durbay iddialar sonrası 'İftiraya uğradım' demişti! O haberi yazan CHP'li için kesin ihraç talebi

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçesine kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkan Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haberin kamuoyunda tartışma konusu olduğu belirtildi.

"KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ"

Açıklamada, söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürüne sığmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Partinin genel başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde, ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ihraç talebini üst yazıyla disiplin kuruluna gönderdiklerini bildirdi.

"İFTİRAYA UĞRADIM"

Bir internet sitesinde yayınlanan haberde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çirkin iddialar yer almıştı.

Durbay sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz gün bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sola yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım" dedi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır