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Gülşah Saraçoğlu derin sırt dekoltesiyle meydan okudu! ‘Arkamdan...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde transparan mayosyla dikkatleri üzerine çeken ünlü modacı şimdi de sırt dekoltesiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından sırt dekolteli elbiseli pozlarını paylaşan Saraçoğlu eleştiri oklarının kendisine doğrultulmasına aldırış etmedi.

Gülşah Saraçoğlu derin sırt dekoltesiyle meydan okudu! ‘Arkamdan...’

TV 8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu sosyal medyaya damga vuran mayolu görüntüsünden sonra çekimlere döndü. Moda programının yeni bölümleri için şık kıyafetler giymeyi tercih eden Saraçoğlu bir yandan da ünlü isimler için tasarımlar yapmayı sürdürüyor. Bülent Ersoy gibi usta isimlerle çalışma fırsatı bulan Saraçoğlu Simge Sağın’ın Harbiye konserindeki tasarımıyla kopya iddialarına maruz kaldı.
Şarkıcı Simge Sağın’ın kıyafeti hakkında açıklama yapmamyı seçen Saraçoğlu sırt dekolteli siyah elbisesiyle kameraların karşısına geçti. Ünlü modacının derin sırt dekoltesi ise takipçilerinin eyorum yağmuruna tutuldu. Saraçoğlu’na yorum yapan isimler arasında Doya Doya Moda programındaki jürü üyesi dostu Kemal Doğulu’da yer aldı.

ARKASINDAN KONUŞANLARA LAF ATTI

gülşah saraçoğlu
Magazin gündeminde tasarımları ve giydiği kıyafetlerle adından söz ettiren ünlü modacı elbisesi üzerinden kendisine laf atanlara cevap verdi. Saraçoğlu fotoğrafının altına “Arkamdan konuşanlara küçük bir not; Sizi müsait bir zaman da karşımda da görmek isterim” notunu düştü.

gülşah saraçoğlu2

Gülşah Saraçoğlu’nun fotoğrafına Kemal Doğulu ise “O ne sırt be. Maşallah maşallah ” yorumunu yaptı.

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