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Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz 5. kez barıştı!

12.08.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile adı yasak aşk iddiasına karışan iş insanı sevgilisi Gökhan Göz'ü affetti.

Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz 5. kez barıştı!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.

'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti.

Açıklamada geçen kişinin ünlü bir isim olduğu iddia ediliyordu. O kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

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Sevgilisini beşinci kez affettiği konuşulan Saraçoğlu, önceki gün aşkıyla bir fotoğrafını paylaştı. Arabada mutluluk pozu veren ikili, 'Şiire Gazele' adlı şarkıyı dinledi.

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den olay sözler: Utanacak biri varsa...Berdan Mardini’yi aldatan eski eşi Fatoş Yelliler’den olay sözler: Utanacak biri varsa...

Saraçoğlu'nun paylaşımı takipçilerini şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Berdan Mardini
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