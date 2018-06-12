MAGAZİN

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 16:17 | Son Güncelleme

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı mayo, sosyal medyada olay oldu. Transparan bir mayo tasarlayan Gülşah Saraçoğlu'nun görüntüsünü bir kullanıcı meyve tabağına benzetirken bir başkası mayoyu sahne kostümüne benzetti

Gülşah Saraçoğlu'nun mayosu olay oldu

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı mayo, sosyal medyada olay oldu.

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Gazeteci Bilal Özcan, önceki gün sosyal medya hesabından 'Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı mayoyu nasıl buldunuz?' notuyla bir fotoğraf paylaştı.

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Özcan'ın, Gülşah Saraçoğlu paylaşımı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Transparan bir mayo tasarlayan Gülşah Saraçoğlu'nun görüntüsünü bir kullanıcı meyve tabağına benzetirken bir başkası mayoyu sahne kostümüne benzetti.

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Bir kullanıcı ise mayoyu öğrencilere yerli malı haftasında dağıtılan boyama sayfalarına benzetti.


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Gülşah Saraçoğlu Gülşah Saraçoğlu' mayo

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