Gülşah Saraçoğlu transparan sabahlığıyla poz verdi

Modacı Gülşah Saraçoğlu cesaretini konuşturdu!

İçine hiçbir şey giymedi

1 / 7 Gülşah Saraçoğlu, Instagram'ın hikaye bölümünden transparan sabahlığıyla verdiği pozları paylaştı.

2 / 7 Modacının verdiği pozlar, takipçilerinin dikkatini çekti.

3 / 7 Gülşah Saraçoğlu'nun takipçileri, 'Kilo verdikten sonra daha cesur oldu', 'Yakışmış', 'Tamam anladık transparan sabahlığın var' şeklinde yorumlar yaptı.

4 / 7 MODACI GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR? Modacı Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, moda sektörüne atıldı. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı.

5 / 7 Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlenmişti. Son zamanlarda verdiği kilolar ve farklı bir projeye imza atıp, tasarımlarını moda klibi halinde yayınlaması ile gündemde.

6 / 7 Gülşah Saraçoğlu dünyaca ünlü isimleri de giydirmektedir. Bunlardan biri de Nicole Kidman'dır.