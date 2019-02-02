MAGAZİN

Gülşah Saraçoğlu'yu çıldırtan 'travesti' sorusu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 13:39 | Son Güncelleme

Modacı Gülşah Saraçoğlu fotoğrafına gelen soruyla deliye döndü! Saraçoğlu takipçisine ateş püskürdü.

Gülşah Saraçoğlu'yu çıldırtan 'travesti' sorusu

Ünlüleri giydiren modacı Gülşah Saraçoğlu, bir takipçisinin Instagram'da fotoğrafının altına yazdığı yorumla deliye döndü!

Takipçisinin "Travesti misiniz?" yorumunu gören Saraçoğlu ateş püskürdü.

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"ÇİRKİN İNSANLAR!"

“Hayır travesti değilim! Ama travesti olmak bir seçim değil bir kaderdir! Siz ve sizin gibi kötü zihniyetli çirkin insanlar benim gözümde zavallısınız! Gay olmak ayrıdır … olmak ayrıdır, hayat kadını ayrıdır … olmak ayrıdır! Ben travesti değilim ama umarım ALLAH sizi bu yargıladığınız insanlar üzerinden sizi sınamaz! Çünkü muhakkak vardır bir evladınız kardeşiniz yeğeniniz...”

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Ünlü modacının bu çıkışına takipçilerinden büyük destek geldi.

Küfürlü cevap veren modacı için takipçileri, "Vurdu ve gol oldu" yorumunda bulundu.

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Modacı Gülşah Saraçoğlu Gülşah Saraçoğlu

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