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Gülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, husumetli 2 kişi arasında çıkan, Gülşah Karaduman'ın (32) vurularak, hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Görkem Cavaş (33), mahkemece tutuklandı.

Gülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, husumetli 2 kişi arasında çıkan, Gülşah Karaduman'ın (32) vurularak, hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Görkem Cavaş (33), mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 5'i, taburcu edilirken, şüpheli Barış Ö.'nün (24) tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Olay, önceki gece, Aşıklar Caddesi üzerindeki restoranın önünde meydana geldi. Görkem Cavaş, iddiaya göre, aralarında husumet olan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili, birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Cavaş ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra ikilinin yanında bulunan 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) da yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile Polis Özel Harekat (PÖH) timleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, ağır yaralanan Gülşah Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan, sağlık durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmalar ile hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S., F.A. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gülşah Karaduman, Sinop'un Dibekli köyüne bağlı Kaz Mahallesi'nde toprağa verildi.
TUTUKLANDI
Silahlı kavgayla ilgili Görkem Cavaş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Cavaş, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlamalarıyla tutuklandı. Silahlı kavganın diğer şüphelisi Barış Can Ö.'nün de polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Gülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklamaGülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklamaGülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

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