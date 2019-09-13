Gülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama daha

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, husumetli 2 grup arasında çıkan, Gülşah Karaduman'ın (32) vurularak hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin ardından hastanede polis gözetiminde tedavisi tamamlanan Barışcan Öztürk de (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli Öztürk'ün tutuklanmasıyla olayda tutuklu sayısı 6 oldu.

Olay, 4 Eylül günü, Aşıklar Caddesi üzerindeki restoranın önünde meydana geldi. Görkem Cavaş, iddiaya göre, aralarında husumet olan Barışcan Öztürk ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili, birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Cavaş ile Barışcan Öztürk'ün yanı sıra, yanlarında bulunan 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) da yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, ağır yaralanan Gülşah Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Barışcan Öztürk, hastanede polis nezaretinde tedaviye alınırken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmalar ile hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S., F.A. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLU SAYISI 6 OLDU

Silahlı kavgayla ilgili polis gözetiminde hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Barışcan Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Olayda daha önce şüpheli Fethi Turan, Berkay Ör, Emre Asna, Fatih Kılıç ve Görkem Cavaş, tutuklanmıştı. Barışcan Öztürk'ün de tutuklanmasıyla olayla ilgili tutuklu sayısı 6 oldu.

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