HABER

Gülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 4 tutuklama daha

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, husumetli 2 grup arasında çıkan, Gülşah Karaduman'ın (32) vurularak hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Fethi Turan, Berkay Ör, Emre Asna ve Fatih Kılıç da tutuklandı.

Gülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 4 tutuklama daha

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, husumetli 2 grup arasında çıkan, Gülşah Karaduman'ın (32) vurularak hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Fethi Turan, Berkay Ör, Emre Asna ve Fatih Kılıç da tutuklandı. Olayın şüphelisi Görkem Cavaş, daha önce tutuklanmıştı.
Olay, 4 Eylül günü, Aşıklar Caddesi üzerindeki restoranın önünde meydana geldi. Görkem Cavaş, iddiaya göre, aralarında husumet olan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, arkadaşlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili, birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Cavaş ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra, yanlarında bulunan 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) da yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup, ağır yaralanan Gülşah Karaduman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan, sağlık durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmalar ile hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S., F.A. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gülşah Karaduman, Sinop'un Dibekli köyüne bağlı Kaz Mahallesi'nde toprağa verildi.
TUTUKLANDILAR
Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan Fethi Turan, Berkay Ör, Emre Asna ve Fatih Kılıç, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Olayda, daha önce şüpheli Görkem Cavaş'ın 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlamalarıyla tutuklanmasıyla 5 kişi tutuklanmış oldu.

FOTOĞRAFLI

Gülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 4 tutuklama dahaGülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 4 tutuklama dahaGülşah'ın öldüğü silahlı kavgaya 4 tutuklama daha

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)Güvenli bölgede 'dördüncü hava devriyesi' başladı (2)
Çaldıkları altınları paylaşırken kameraya yakalandılarÇaldıkları altınları paylaşırken kameraya yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Bombalı saldırı için gelen teröristler yakalandı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.