Gülse Birsel açıkladı! Jet Sosyete ekrana ara veriyor

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Şahin Irmak ve Enis Arıkan'ın paylaştığı Jet Sosyete, 27 Aralık'ta Puhu TV'de yayınlanacak olan yılbaşı özel bölümüyle sezonun ilk yarısına ara verecek.

Gülse Birsel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Mutluyuz, sevinçliyiz. 3. sezonumuzun ilk yarısını geçen hafta tamamladık. Ama çok çok büyük sürprizleri olan bir yılbaşı özel bölümümüz var. Sürprizleri söylemek için deliriyorum, ama sakin olmalıyım! Bu bomba bölümle bir sezon arası vereceğiz. Aradan sonra kocakarı soğukları bastırmadan sezonun ikinci yarısına başlayıp karpuz kabuğu suya düşene kadar yayında olacağız" notunu yazdı.

Jet Sosyete, sürprizlerle dolu yılbaşı özel bölümüyle 27 Aralık Cuma 20.00'de PuhuTV'de.

