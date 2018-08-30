MAGAZİN

Gülse Birsel: Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl coşkusu sosyal medyanın gündeminde. Peki ünlü isimler 30 Ağustos'u hangi paylaşımlarla kutladılar.

İşte Acun Ilıcalı'dan Ata Demirer'e birçok ünlü ismin 30 Ağustos paylaşımı...

Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

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GÜLSE BİRSEL

GÜLSE BİRSEL
“Zafer ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘Başaracağım’ diye başlayarak sonunda “Başardım” diyenindir.” Mustafa Kemal Atatürk... Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun! Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.
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DİDEM SOYDAN

DİDEM SOYDAN
Hakikat sanki göze batan cam kırığı, farkına varılması bile kimseyi sevindirmiyor. Ama hakikati kimse değiştiremez. Seni, kattığın değerleri,bu ülkeyi ilelebet savunacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
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ACUN ILICALI

ACUN ILICALI
'Büyük Taarruz’un 96. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.'
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DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
Yüce millet iradesinin tecelli ettiği, istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
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TOLGA ÇEVİK

TOLGA ÇEVİK
Hak edilmiş bir zaferi hak eden bir Ulusa armağan eden Ulu önder Atatürk ve Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. #30agustoszaferbayramı mız kutlu olsun
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MUSTAFA SANDAL

MUSTAFA SANDAL
Saygı ve minnetle 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun
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MEHMET ALİ ERBİL

MEHMET ALİ ERBİL
Nurlar içinde uyu Atam
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ATA DEMİRER

ATA DEMİRER
İyi kaptan dalgalı denizde belli olur.
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DEMET AKBAĞ

DEMET AKBAĞ
Saygıyla...
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MERVE ÖZBEY

MERVE ÖZBEY
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SILA GENÇOĞLU

SILA GENÇOĞLU
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ahh atam ne koşuyorsun cepheden cepheye facetime la bağlansaydında sonrada apple a savaş açsaydın,devletin kurumlarına ajanlar doldurup başımıza türlü işler açsaydında sonra çıkıp yarım ağızla af dileseydin ne kuruyorsun köy enstitüleri şeker fabrikaları eldeki toprakları satsaydında kaynakları çeşitlendirseydin sanane Cumhuriyetten demokrasiden imparatorluk krallık kursayında sultan kral olsaydın ne laiklik maiklik çırpınıyorsun sömürseydin ya duyguları elde kutsal kitapla belki o zaman bazıları tarafından daha çok sevilirdin. senin ve kıymetli silah arkadaşlarının yaptıkarı fedakarlıkları asla unutmayacağız mekanınız cennet olsun ...
başta dünyada henüz eşi benzeri doğmamış ULU ÖNDER DEVRİMCİ MUSTAFA KEMAL 'e selam olsun gerçek zaferlerle bir ülke yaratan bu ÖNDERE SELAM OLSUN onun bizlere bıraktığı ülkeyi rezil edenlerede nalet olsun
REİS ATATÜRKÜ SİLMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI AMA OLMADI.İZ BIRAKMAK İSTİYOR ODA OLMUYOR.SANIRIM HAYALİNDE VAZGEÇMİŞTİR.
Gülse Birsel ve ata Demirer ağır laf sokmuş birilerine sanki.
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