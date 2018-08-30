Gülse Birsel: Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun!

İşte Acun Ilıcalı'dan Ata Demirer'e birçok ünlü ismin 30 Ağustos paylaşımı...
Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
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GÜLSE BİRSEL
“Zafer ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘Başaracağım’ diye başlayarak sonunda “Başardım” diyenindir.” Mustafa Kemal Atatürk... Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun! Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.
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DİDEM SOYDAN
Hakikat sanki göze batan cam kırığı, farkına varılması bile kimseyi sevindirmiyor. Ama hakikati kimse değiştiremez. Seni, kattığın değerleri,bu ülkeyi ilelebet savunacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun
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ACUN ILICALI
'Büyük Taarruz’un 96. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.'
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DEMET AKALIN
Yüce millet iradesinin tecelli ettiği, istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
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TOLGA ÇEVİK
Hak edilmiş bir zaferi hak eden bir Ulusa armağan eden Ulu önder Atatürk ve Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. #30agustoszaferbayramı mız kutlu olsun
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MUSTAFA SANDAL
Saygı ve minnetle 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun
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MEHMET ALİ ERBİL
Nurlar içinde uyu Atam
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ATA DEMİRER
İyi kaptan dalgalı denizde belli olur.
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DEMET AKBAĞ
Saygıyla...
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