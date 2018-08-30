Gülse Birsel: Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun!

İşte Acun Ilıcalı'dan Ata Demirer'e birçok ünlü ismin 30 Ağustos paylaşımı...

Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

1 / 11 GÜLSE BİRSEL “Zafer ‘Zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘Başaracağım’ diye başlayarak sonunda “Başardım” diyenindir.” Mustafa Kemal Atatürk... Gerçek zaferler kazananlara, bileğinin hakkıyla başaranlara selam olsun! Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

2 / 11 DİDEM SOYDAN Hakikat sanki göze batan cam kırığı, farkına varılması bile kimseyi sevindirmiyor. Ama hakikati kimse değiştiremez. Seni, kattığın değerleri,bu ülkeyi ilelebet savunacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

3 / 11 ACUN ILICALI 'Büyük Taarruz’un 96. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.'

4 / 11 DEMET AKALIN Yüce millet iradesinin tecelli ettiği, istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

5 / 11 TOLGA ÇEVİK Hak edilmiş bir zaferi hak eden bir Ulusa armağan eden Ulu önder Atatürk ve Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. #30agustoszaferbayramı mız kutlu olsun

6 / 11 MUSTAFA SANDAL Saygı ve minnetle 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun

7 / 11 MEHMET ALİ ERBİL Nurlar içinde uyu Atam

8 / 11 ATA DEMİRER İyi kaptan dalgalı denizde belli olur.

9 / 11 DEMET AKBAĞ Saygıyla...

10 / 11 MERVE ÖZBEY