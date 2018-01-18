Gülse Birsel'den Jet Sosyete için Naz Elmas açıklaması

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel'in uzun bir aradan sonra seyircisiyle buluşmasını sağlayacak olan Jet Sosyete dizisi hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Yaklaşık üç yıllık bir aranın ardından yeni bir dizi projesiyle televizyona dönmeye hazırlanan Gülse Birsel, geride bıraktığımız gün dizinin kadrosuna Naz Elmas ismini kattığı haberleriyle gündeme geldi. Bu haberin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Gülse Birsel’i adeta mesaj yağmuruna tuttu.

Elmas’ın dizilerinin uzun ömürlü olmadığını söyleyen takipçileri Birsel’i bu kararından vazgeçirmeye çalıştı.

GÜLSE BİRSEL’DEN AÇIKLAMA

Gülse Birsel akşam saatlerinde Naz Elmas’la ilgili çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı. Gülse Birsel, dizinin kadrosunun uzun zamandır belli olduğunu ve Naz Elmas'ın dizide rol almayacağını açıkladı.

JET SOSYETE KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımcılığını BKM Film'in, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun yer alıyor.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

