Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete için geri sayım başladı!

Star TV'de Şubat ayında başlayacak olan Jet Sosyete'nin afiş çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.et Sosyete için geri sayım

1 / 13 Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ve geniş kadrosuyla dikkat çeken Jet Sosyete dizisinin çekimleri Adile Sultan Sarayı’nda yapıldı.