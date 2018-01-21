MAGAZİN

Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete için geri sayım başladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 21.01.2018 21:15 | Son Güncelleme 11 saat önce

Bağımlılık yaratan komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, 3 yıl aranın ardından yeni bir kahkaha tufanı ile ekrana geri dönüyor.

Star TV'de Şubat ayında başlayacak olan Jet Sosyete'nin afiş çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.et Sosyete için geri sayım

Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar

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Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ve geniş kadrosuyla dikkat çeken Jet Sosyete dizisinin çekimleri Adile Sultan Sarayı’nda yapıldı.

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ve geniş kadrosuyla dikkat çeken Jet Sosyete dizisinin çekimleri Adile Sultan Sarayı’nda yapıldı.
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Komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, 3 yıl aranın ardından yeni bir kahkaha tufanı ile ekranlara geri dönüyor.

Komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, 3 yıl aranın ardından yeni bir kahkaha tufanı ile ekranlara geri dönüyor.
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Merakla beklenen dizinin afiş çekimleri Adile Sultan Sarayı’nda yapıldı.

Merakla beklenen dizinin afiş çekimleri Adile Sultan Sarayı’nda yapıldı.
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Projede rol alan oyuncular Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun dizinin afiş çekimi için Adile Sultan Sarayı’nda bir araya geldi.

Projede rol alan oyuncular Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun dizinin afiş çekimi için Adile Sultan Sarayı’nda bir araya geldi.
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BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.
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Merakla beklenen dizi Şubat ayında izleyiciyle buluşacak.

Merakla beklenen dizi Şubat ayında izleyiciyle buluşacak.
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İşte dizinin afiş çekimlerinden objektiflere yansıyanlar...

İşte dizinin afiş çekimlerinden objektiflere yansıyanlar...
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar

Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar

Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar

Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar

Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar

Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar

Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Gülse Birsel

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Askerlerimiz savaşta gülüp eğlenmek yerine onlara dua edelim.
izlenir artık gülmek istiyorum bıktık hamile kalan birbirini eden dizilerden
vallaha özledim sizi Gürse hanım :))
ohh bee sonunda dizi cektin.. format hep ayni; biraz gulmeye ihtiyac var
dizi kadrosuna bakınca yüzüm güldü ya
misyonunu tamamlayanlar gitti artık güldürü sekteröründe hoş bir seda ve veda bırakarak... şimdi sizin zamanınız hoş anılar,değerli mizaçlar bırakacak ve inanın güzel işler yaparak ilerliyorsunuz,başarılar başarılar demekten başka birşey gelmiyor aklıma..ağlıyoruz zaten ülkede ,güldürün bizi ..!
Kadroda Engin Günaydın'da olsaydı harika olurdu.
Avrupa yakasının yerini tutmaz gülse abla. Çocukluğumun dizisiydi o. En ciks dizin oydu bence
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