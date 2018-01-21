Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete için geri sayım başladı!
Bağımlılık yaratan komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, 3 yıl aranın ardından yeni bir kahkaha tufanı ile ekrana geri dönüyor.
Star TV'de Şubat ayında başlayacak olan Jet Sosyete'nin afiş çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı.et Sosyete için geri sayım
Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Star TV ekranlarında yayınlanacak olan ve geniş kadrosuyla dikkat çeken Jet Sosyete dizisinin çekimleri Adile Sultan Sarayı’nda yapıldı.
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Komedi dizilerinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, 3 yıl aranın ardından yeni bir kahkaha tufanı ile ekranlara geri dönüyor.
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Merakla beklenen dizinin afiş çekimleri Adile Sultan Sarayı’nda yapıldı.
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Projede rol alan oyuncular Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun dizinin afiş çekimi için Adile Sultan Sarayı’nda bir araya geldi.
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BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.
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Merakla beklenen dizi Şubat ayında izleyiciyle buluşacak.
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İşte dizinin afiş çekimlerinden objektiflere yansıyanlar...
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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Jet Sosyete dizisinin afiş çekiminde keyifli anlar
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