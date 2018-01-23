Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinden ilk fragman

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Başrollerinde, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun'un rol aldığı dizinin ilk fragmanı büyük ilgi gördü.
BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen dizi Şubat ayında izleyiciyle buluşacak.
Okuyucu Yorumları 1 yorum