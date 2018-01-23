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Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinden ilk fragman

DİZİ HABERLERİ | 23.01.2018 23:58 | Son Güncelleme 8 saat önce

Gülse Birsel'in merakla beklenen yeni komedi dizisi Jet Sosyete'den ilk fragman yayınlandı. Ünlü oyuncuları buluşturan Jet Sosyete, Şubat ayında Star TV ekranlarında olacak.

Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinden ilk fragman

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun'un rol aldığı dizinin ilk fragmanı büyük ilgi gördü.

BKM yapımcılığında; yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen dizi Şubat ayında izleyiciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Gülse Birsel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
azıcık eğlenmeye ihtiyacımız var milletçe iyi oldu haftada bir de olsa güleriz en azından
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