Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş!

Yeşilçam'ın güzel oyuncularında Gülşen Bubikoğlu ve yine oyuncu ve sunucu olan Nilgün Bubikoğlu'nun kardeş olduğunu biliyor muydunuz?

Nilgün Bubikoğlu'nu herkes Kemal Sunal ile oynadığı o kareden hatırlar. İşte o kör kız aslında çok tanıdık biri.

Bakın daha kimler kimlerle akraba! İşte o liste: