Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi bakın kimmiş!

Yeşilçam'ın güzel oyuncularında Gülşen Bubikoğlu ve yine oyuncu ve sunucu olan Nilgün Bubikoğlu'nun kardeş olduğunu biliyor muydunuz?
Nilgün Bubikoğlu'nu herkes Kemal Sunal ile oynadığı o kareden hatırlar. İşte o kör kız aslında çok tanıdık biri.
Bakın daha kimler kimlerle akraba! İşte o liste:
Akraba olan ünlü isimler
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Şener Şen - İnci Şen
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Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
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Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya
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Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
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İNTİZAR- YILDIZ TİLBE
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Halil Kut - Burak Kut
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Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi
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Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
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Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
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Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.
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Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe
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Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.
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Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak
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Şevket Avşar - Yalçın Avşar
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Ayfer Feray - Günfer Feray
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Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel
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Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil
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Jale Altuğ - Şevket Altuğ
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Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari
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Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
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Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
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Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç
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Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel
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Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu
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Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun
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Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
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Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal
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Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
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Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy
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Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
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Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu
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Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli
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Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor
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Mehmet Sevigen - Selen Sevigen
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Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu
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Muharrem Gürses - Atilla Arcan
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Macit Flordun - Tardu Flordun
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Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay
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Çetin Tekindor - Ayça Tekindor
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İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
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Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
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