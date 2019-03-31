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Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:29 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- YEŞİLÇAM'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum" dedi. Gülşen Bubikoğlu, Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür" dedi. Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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