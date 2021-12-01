Gülşen Bubikoğlu son paylaşımıyla hayranlarını mest etti

Yılların güzelliğine güzellik kattığı Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir hiçbir projede yer almasa da güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Setlere uzun yıllar önce veda eden 66 yaşındaki efsane isim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlardan takip ediliyor. Instagram hesabı aktif olarak kullanan Gülşen Bubikoğlu, son olarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Ekranlara yıllar önce veda etse de hayranlarıyla bağını koparmayan Bubikoğlu, iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden sürdürüyor.



Yıllar öncesinden çekilen bu fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan oyuncu, karesine 'Nostalji' notunu düştü.

