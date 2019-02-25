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Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Gülşen, Bursa sobasının ulusal marka olduğunu söyledi.Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası yönetim kurulu, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener’i ziyaret etti.

Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Gülşen, Bursa sobasının ulusal marka olduğunu söyledi.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası yönetim kurulu, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener’i ziyaret etti. Sobacılar Odası Başkanı Bedri Gülşen, "Odamızın kuruluşundan bugüne sektörümüze emek veren, çıraklardan ustalar yetiştiren emektarlarımızı ziyaret ederek onlarla yeni dünya düzeninde sektörümüzün nasıl ayakta kalacağını istişare etme kararı aldık. Bu yönde ilk ziyaretimizi babası da sobacı ustası olan ve kendisi de sobacılıktan gelen Fahrettin Gülener’e yapmayı uygun gördük. Ziyaretimizde gördük ki, sektör fazlasıyla büyümüş ve teknoloji sektörümüzün her alanına işlemiş. ERTEV bu anlamda başta biz olmak üzere Türkiye’nin model alabileceği bir tesis olarak tüm varlığı ile bizleri ağırladı" diyerek geleceğe teknoloji ile gitmek istediklerini ifade etti.
Bedri Gülşen, "Valiliğimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentine ve hatta Afrika’ya Bursa sobası gönderdik. Yoksul ve kimsesizlerin yanında olmak adına üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmeye çalıştık. Şimdi de hem sektörümüzü geliştirerek ve büyüterek gençlerimizin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak hemde ’Bursa sobası’ markasının daha fazla duyulmasını sağlayarak kentimize, ülkemize katma değer üretmek arzusundayız. Bursa sobasının kente gelen turistlerinde alabileceği bir ürün ve süs eşyası olarak vitrinlerde yerini almasını arzu ediyoruz. Bursa sobası ulusal markamızdır" dedi.
Ziyaretten fazlasıyla memnuniyet duyduklarını ifade eden ERTEV Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener ise, "Umutların ülke adına yeniden yeşerdiği bir tabloya bakmaktayız. Dünün çırakları, bugünün ustaları alın terlerinin üzerine akıl terlerini de ekleyerek geleceğin çıraklarına rol model olmak adına adım adım mesafe kat ediyorlar. Babam Vehbi ustadan aldığımız esnaf terbiyesinin ötesinde o dönemlerden bugüne bizlere hatıra kalan, dostluk eden bu güzel insanların vakfımızda olmasından memnuniyet duyduk. ERTEV olarak geleceğin, teknoloji ve gençlerlerde olduğunu her daim ifade ediyoruz. Sektörler yenilenmeye ve gelişmeye mecbur. Bu sebeple bizlerde güçlü fikir alışverişleri yaparak sektörü yeni bir vizyona kavuşturmak isteyen BESOB ile omuz omuza engelleri aşacağız" dedi.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Tenekeciler, Sobacılar, Sıhhi Tesisatçılar, Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu, beraberinde getirdikleri 2002 yılı tarihli oda dergisinde geçmişe dair fotoğrafları Gülener ile paylaştı.

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"

Gülşen: "Bursa sobası ulusal markamızdır"
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