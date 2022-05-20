Gülşen, Bursalı hayranlarını coşturdu

Ünlü popçu Gülşen, Bursa Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Gülşen, şarkı aralarında seyirci ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.



Gülşen, “Hoş geldiniz. Böyle akşamlar nedense daha da coşkulu geçiyor. Evet belki biraz üşüyebilirsiniz, biraz ıslanabilirsiniz. Hadi bakalım çok eğleneceğiz” dedi.

DOĞUM GÜNÜ İSTEĞİ

Bir dinleyicinin doğum günü kutlaması isteği üzerine Gülşen, “Tamam başladık doğum günlerini kutlamaya. Benim kaderim doğum günü şarkıcısı, doğum günlerini kutluyorum sahnede genelde, o yüzden pek şarkı söyleyemiyorum. Gelmişsiniz bu yağmurda buralara tabii ki kutlayacağız” diyerek Bursalılara yağmurun altında unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.



