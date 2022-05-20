MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen, Bursalı hayranlarını coşturdu

Gülşen, Bursalı hayranlarını coşturdu

20.05.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülşen, Bursa’da verdiği konserle hayranlarını unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Son zamanlarda sahne kıyafetiyle adından sıkça söz ettiren ünlü popçu, yağmurlu havaya rağmen alanı dolduran binlerce hayranı için sevilen şarkılarını seslendirdi.

Gülşen, Bursalı hayranlarını coşturdu

Ünlü popçu Gülşen, Bursa Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Gülşen, şarkı aralarında seyirci ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.

AW623843_01
Gülşen, “Hoş geldiniz. Böyle akşamlar nedense daha da coşkulu geçiyor. Evet belki biraz üşüyebilirsiniz, biraz ıslanabilirsiniz. Hadi bakalım çok eğleneceğiz” dedi.

AW623843_02

DOĞUM GÜNÜ İSTEĞİ

Bir dinleyicinin doğum günü kutlaması isteği üzerine Gülşen, “Tamam başladık doğum günlerini kutlamaya. Benim kaderim doğum günü şarkıcısı, doğum günlerini kutluyorum sahnede genelde, o yüzden pek şarkı söyleyemiyorum. Gelmişsiniz bu yağmurda buralara tabii ki kutlayacağız” diyerek Bursalılara yağmurun altında unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

AW623843_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetiksiz hali şoke etti! Yüzündeki değişimi gören inanamadıEstetiksiz hali şoke etti! Yüzündeki değişimi gören inanamadı
Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çektiHastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti
Minik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandıMinik üçgen bikinisiyle denize girmekte zorlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!

Asgari ücrete zam olacak mı? Açıklama geldi!

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!

Benzinde indirim beklentisi!

Benzinde indirim beklentisi!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.