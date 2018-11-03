MAGAZİN

Gülşen’den şaşırtan açıklama: Sinirden herkesi öldürürdüm

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülşen, Bursa'da verdiği konserde "Şarkı söylemeseydim sinirden herkesi öldürürdüm" ifadelerini kullanarak şaşırttı

Gülşen’den şaşırtan açıklama: Sinirden herkesi öldürürdüm

Bursa’da bir gece kulübünde sahne alan şarkıcı Gülşen sevenleriyle buluştu. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerini ‘Bangır Bangır’ isimli şarkı ile selamlayan Gülşen,”Şarkıları söylerken hep bunu düşünüyorum, acaba şarkı söylemeseydim ne yapardım diye herhalde sinirden herkesi öldürürdüm.

'HER ŞEYİ UNUTTUĞUM YERDEYİM'

Çocuk yapmadan önce derlerdi ki çocuğun olmadan anlayamazsın ne olduğunu, evet çocuğum olduktan sonra anladım. Eğer müziğe büyük bir aşk ile bağlı değilseniz belki şuanda söylediklerimi anlamayabilirsiniz, ama gerçekten o kadar mutluyum ki her şeyi unuttuğum yerdeyim. İyi ki bana bunu yaşatıyorsunuz iyi ki buradasınız” ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Gülşen gülşen

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