Gülşen'e Seren Serengil ve Arto'dan canlı yayında bomba sözler! "Bir daha muhafazakar kesime bu tarz söylemlerde bulunma!"

Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali, 16 Eylül 2022 Cuma günü 'Söylemezsem Olmaz' programının canlı yayınında Gülşen'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Gülşen'in bu duruma düşmesinde menajerinin payı olduğunu söyleyen Arto konuşmasının devamında "Umarım tekrar sahnelere döner doğru duruşuyla ve sanatçı kimliğiyle bizleri onore eder" ifadelerini kullandı. Seren Serengil'in konuşmasını bölen Arto, Gülşen'in menajerine ilişkin yaptığı açıklamada "Buralara kadar gelmesinin en büyük sorumlusudur. Hadise'yi de gazlıyor." ifadelerini kullandı.

"HADİSE'Yİ DE GAZLAYIP BAŞINI YEDİ!"

Bircan Bali, Arto'nun bu düşüncesini onaylayarak "Hadise'yi de gazlayıp başını yedi" dedi.

Sanatçıların menajerlerinin sözünden çıkmamasına anlam veremediğini belirten Seren Serengil'in sözlerini bölen Arto "İşin ucunda para var diye dinliyorlar zaten" dedi.

Bircan Bali, bunun üzerine şu yorumu yaptı:

"Kahvaltıda ne yiyeceğini menajerine soran biçimsiz, fikir sahibi olmayan insanlar var."

"GÜLŞEN'İN DİKKAT ETMESİ GEREKN EN ÖNEMLİ MESELE BU!"

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında Gülşen konusunu şu sözlerle noktaladı:

"Ben de yıllardır bu işin içerisindeyim. Ben de sahnedeyim. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, kızgınlıklarımız olabilir. Bir şeyi beğenmek zorunda değiliz. Eleştiride de bulunabiliriz. Bunu söyleme şeklimiz o kadar önemli ki. Bizi seven, seyreden bir toplum var. Ne dersek inanan ve doğru diyen kişiler var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Gülşen'in dikkat etmesi gereken en önemli mevzu bu. Eğer birini eleştirmek istiyorsa eleştirsin. Mesela 'Beni muhafazakar gazeteler eleştirdi' de, onlara cevap ver. Ama seni muhafazakar kesimin bir gazetesi eleştirdiği için o muhafazkar kesimi de bundan sorumlu tutacak söylemlerde bulunma. Anlatabiliyor muyum? Gülşen bunlarda hatalı!"

"İNANAMIYORUM YA! GÜLŞEN NE HALE GELDİ"

Arto, sanatçıya ilişkin "İnanamıyorum ya! Sezen Aksu olacak bir kadın dedim yıllarca onun için. Ne hale geldi!" ifadelerini kullandı.

