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Şarkıcı Gülşen hapse girecek mi? İddianame hazırlandı! Gülşen için ne kadar hapis istendi?

02.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Gülşen hakkında verdiği bir konserinde imam hatipliler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açılmıştı. Ünlü isim sonrasında tutuklanmıştı. Serbest bırakılan ve ev hapsine mahkum edilen isim hakkında iddianame hazırlandı. Peki Gülşen hapse girecek mi? Gülşen için ne kadar hapis istendi? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Gülşen hapse girecek mi? İddianame hazırlandı! Gülşen için ne kadar hapis istendi?

Ünlü sanatçı Gülşen, imam hatipliler hakkında sarf ettiği sözler sonraıs son olarak ev hapsine mahkum edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, "müşteki (şikayetçi)" olarak bulundu.

GÜLŞEN HAPSE GİRECEK Mİ?

Gülşen Çolakoğlu, iddianamede"şüpheli" sıfatıyla yer aldı. ve bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberlerde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun vermiş olduğu bir konser esnasındaki söylemiş olduğu söz ve beyanların TCK 216. maddesinde "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu ve re'sen soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca Gülşen hakkında hem dilekçe ile hem de CİMER aracılığıyla ihbar ve şikayette bulunulduğu ifade edildi. İddianamede, söz konusu videonun pek çok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile çok defa paylaşıldığı ve sosyal medyada gündeme geldiği yer alırken, 9 saniyeden oluşan videonun uzun versiyonuna ulaşılamadığı da ifade edildi.

Buna ek olarak iddianamede, "Şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı ve muayyen özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu ve halkı kışkırttığı ve tahrik içerikli olduğu ve bu tahrikin halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu" cümleleri yer aldı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi de istendi. Söz konusu iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Eğer iddianame kabul edilirse şarkıcı Gülşen, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmış olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Gülşen aktan
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