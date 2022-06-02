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Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

01.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin sahne tercihleri moda dünyasında çok konuşuluyor. Son zamanlarda sahne kombini denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülşen, yakın zamanda tercih ettiği elbisesiyle modanın alarmlarını tekrar çaldı. Ünlü sanatçı lacivert payet işlemeli elbisesiyle sahneyi sallarken beğenileri de almayı başardı. Siz de Gülşen'in elbisesiyle yarattığı etkiyi beğendiyseniz benzer önerilere bakmaya ne dersiniz?

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

Moda karşımıza bazen şık parçaların ateşi, bazen zamansız tasarımların hâkimiyeti, bazense dönemin en popüler renklerinin yansıması olarak çıkabiliyor. Moda her sezon değişse bile bazı trendler etkisini hiç kaybetmiyor. Özellikle tek renkli şık elbise modelleri, farklı kombinlere imkân tanıması ile kadınların zamansız tercihlerinde güçlü bir biçimde yerini alıyor. Gülşen'in sahnede hepimize bir kez daha hatırlattığı bu trende siz de uyum sağlamak isterseniz popüler şarkıcının elbisesine benzeyen alternatiflere göz atmalısınız.

1. Işıltıya kim hayır diyebilir ki?

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

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Son yıllarda çoğumuz düğün, nişan ve mezuniyet gibi özel gün organizasyonlarından uzak kalmıştık ama artık normal hayata döndüğümüz bugünlerde hepimizi ne giysem telaşı bir kere daha sardı. Gülşen ise yaptığı kombinle parıltının etkisini bize bir kere daha hatırlattı ve resmen bu soruyu yanıtladı! Gecenin yıldızı olmayı hedefleyenlerin ilk tercihleri arasında bulunan pul veya payet işlemeler, Gülşen'in sahnede tercih ettiği kıyafet sonrasında yeniden gündeme geldi. Payet işlemelerin yarattığı güçlü ışıltının etkisini siz de davetlerde ve özel etkinliklerde üzerinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. SHUBIAO Payetli Elbise'nin keskin tonları ile tüm etkinliklerde parıltılı bir görünüme sahip olabilirsiniz.

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2. Yırtmaç ve tek omuz tasarımı: modası geçmeyen uyum

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

Elbiselerin her birinin farklı etkileri olduğu bir gerçek. Bazı elbiselerin içinde kendimizi çok daha çekici hissetmemizin en temel nedenlerinden biri de bu. Derin yırtmaç detayı ve tek omuz tasarımının etkisiyle gösterişli bir görünüm sunan bu elbise, lacivertin göz alıcı tonuyla birleşiyor ve çok iddialı bir görünüm yaratıyor. Özlem Fashion Elbise sayesinde sahne ışıkları altında Gülşen'in yarattığı etkiyi kumaş, renk ve tasarım gibi özelliklerle kendi hayatınıza taşımak da mümkün gibi görünüyor. Cesur yırtmaç detayı ve tek omuz tasarımıyla bu elbiseyi taşımak ve özel davetlerin öne çıkan ismi olmak isteyeceksiniz.

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3. Biraz daha iddialı bir kombine ne dersiniz?

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

Renklerin insanların tenlerinde yarattığı etkilerden bahsetmeden olmaz. Bazı renkler hem elbiseyi daha iyi gösteriyor hem o elbiseyi taşıyan kişiye kendini daha hissettiriyor. Lacivert ise ister sarışın ister esmer olun, farklı tenlerde yarattığı bütüncül görünüm ile her kadına hitap etmeyi başarıyor. Siz de omuz ve sırt detaylarıyla dikkat çekici bir görünüm sunan payetli lacivert elbiseyle uyumlu bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için Elbisemhazır markasının payetli kumaş abiyesini tercih edebilirsiniz. Üstelik elbisenin sırt dekoltesiyle daha çekici bir duruş kazanabilirsiniz!

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4. Vatkalara geri dönsek hiç fena olmayacak gibi

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

Tıpkı doğada olduğu gibi modada da hiçbir şey tam olarak yok olmuyor, sadece zamanını beklemek için moda sahnesinden ayrılıyor. Tam bu noktada son yıllarda kendini tekrar gösteren vatkalı tasarımların elbiselerde de sıklıkla karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle kendinden emin bir tarz yakalamak istiyorsanız vatka detayların getirdiği etkiyi göz önünde bulundurabilirsiniz. Lacivertin keskin tonu payet bir formda vatkanın güçlü görüntüsüyle bir araya gelerek iddialı ve dikkat çekici bir görünüm yaratıyor. Gülşen'in sahne duruşuna oldukça benzer bu görünümü yakalamak için elbiseye yakından bir bakmalısınız.

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5. Derin yırtmaçların etkisi tartışılmaz

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

Elbiselerin fiziğinizde yarattığı etkiyi en iyi siz bilirsiniz ama yırtmaçlı elbiselerin güzelliği hakkında çoğumuz ortak bir fikre sahibiz! Cesur yırtmaç detaylı, payet dokulu ve lacivert renkli elbise sayesinde iddialı stilinizi tamamlayabilirsiniz. Göğüs dekolteli bu elbise ile doğal bir saç modelini ve makyajı buluşturarak görünümünüzde bütünlük yaratabilirsiniz. Gülşen'in tercih ettiği gibi ufak takı ve aksesuarla siz de bu elbisenin detaylarını ön plana çıkarabilirsiniz. Öyleyse squarex Payetli Abiye ile bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

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6. Payetin farklı renklerle yaratacağı ışıltıya hayır diyemeyeceksiniz

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

Gülşen'in elbisesinde yakaladığı asalet ve şıklık, bambaşka tasarımların içinde de kendisini barındırmayı başarıyor. Grsafety2019 Mini Elbise, vücut kıvrımlarını saran tasarımını omuz detaylarıyla bir araya getirerek etkileyici bir görünüm ortaya çıkarıyor. Payetin parıltısını farklı tonlarda dolabınıza taşımak isterseniz bu elbiseyi inceleyebilirsiniz. Model omuzlarınızı daha geniş gösterirken belinizi ortaya çıkaran kesimiyle sizi cesur ve iddialı bir duruşa kavuşturacak. Siz de elbisenin etkisini arttıracak gümüş ve bronz tonlarını bu modelle kombinlemek isteyebilirsiniz. Bu renkleri ayakkabı ve çanta tercihlerinizde kullanabilirsiniz.

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7. Kırmızı elbiselerle her zaman dikkat çekici ve kendinden emin görünün

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

Kırmızı her devrin yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kırmızı rengin getirdiği kendinden emin görünüm ile çekici bir etki yaratmak isteyebilirsiniz. Ayrıca rengin payetle birleşimiyle oluşan ışıltısı sayesinde Gülşen'in sahne kombininde karşımıza çıkan etkileyiciliği ve çekiciliği yakalayabilirsiniz. Yerlere kadar uzanan ve göğüs dekolteli XIAOXINGXING Parti Elbisesi, sizi de göz alıcı bir şıklığın içine doğru hızlıca çekecek. Vücut hatlarınızı ortaya çıkararak sizi daha iddialı gösterecek bu elbise ile girdiğiniz her ortamda ışıldayabilirsiniz. Bu zamansız parçayı ihtiyaç duyduğunuz her an joker olarak kullanabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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8. Parıltının en doğal hâlini arayanlara: altın payetler

Gülşen'in beğenilen sahne kombinine alternatif elbise önerileri

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Parıltının etkisini arttırmak isterseniz yanına eklemeniz gereken ilk renkler arasında altın ve tonları geliyor. squarex Kolsuz Elbise de altının ışıltılı yapısını payet işlemelerle bir araya getiriyor. Böylece Gülşen’in sahne kıyafetinde önem verdiği parıltılı ve dikkat çekici görünümü yakalamayı başarıyor. Sade ve doğal tonlarda makyaj ve zarif saç modeliyle bu elbisenin ihtişamlı etkisini katlayabilirsiniz. Doğal tonların hâkimiyetini kullanmak ve klasik tasarımın getirdiği güven ile rahatlığı yakalamak için elbiseyi kıyafetlerinizin arasına hızlıca eklemelisiniz. Bu sayede stilinizi tamamlayabilirsiniz!

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