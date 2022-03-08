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Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tolga Sezgin ne iş yapıyor?

08.03.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından merak konusu oldu. Gündeme bomba gibi düşen görüntüler sonrası ünlü şarkıcı Gülşen eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu kapsamda Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tolga Sezgin ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tolga Sezgin ne iş yapıyor?

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Instagram'da art arda yapılan paylaşımlar sonrası günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Seyircilerin arasına inip yaptığı hareketle gündem olan Gülşen'i eleştirenler kadar destek verenler de oldu. Peki Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim? Tolga Sezgin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tolga Sezgin ne iş yapıyor? Konuya ilişkin detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim?

GÜLŞEN'İN KONSERDE KUCAĞINA OTURDUĞU KİŞİ KİM?

Gülşen konser sırasında bir ara sahneden inip seyircilerin arasına girdi. Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği esnada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Bunun üzerine Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı.

Sosyal medyada yayınlan görüntünün ardından ünlü popçu eleştiri oklarının hedefi oldu fakat Merve Boluğur da dahil olmak üzere birçok şarkıcı ve seveni yaptıkları paylaşımlarla Gülşen'e destek verdi.

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim?

TOLGA SEZGİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Tolga Sezgin bir giyim markasının Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışmaktadır. 45 yaşındaki Tolga Sezgin bir süre önce Burcu Esmersoy ile aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme gelmiş fakat ikilinin arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim?

TOLGA SEZGİN NE İŞ YAPIYOR?

Tolga Sezgin ülkenin en bilinen giyim markalarından birinde Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışıyor.

Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi kim?

Tolga Sezgin son olarak ünlü şarkıcı Gülşen'in konserinden paylaşılan bazı görüntüler sebebiyle gündem olmuştur.

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GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri hâline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996 yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

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Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

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