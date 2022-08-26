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Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstermişti... Bakan Soylu'dan çok sert sözler! 'Kılıçdaroğlu'nun tek derdi...'

26.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstermesine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirten Soylu, "Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm" dedi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, konserinde İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler sonrası tutuklandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşen'in tutuklanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bakan Soylu da Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt verdi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et… Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız.' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN TEK DERDİ...'

Bakan Soylu, eski Türkiye'de CHP'nin muhalefette bulunduğunu ancak vesayet ile iktidarda gibi olduğunu kaydederek, "Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: yeni vesayet eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: yeni vesayet eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler" dedi.

DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu
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