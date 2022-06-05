Gülşen sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası kostümü..."

Cahide sahnesine çıkan Gülşen yine çok iddialıydı. Aylardır sahne tarzı ve danslarıyla gündem olan ve gelen tepkilere "Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" diyerek yanıt vermişti.

İddialı tarzından ödün vermeyen Gülşen bu sefer siyah pantolon üstüne sadece göğüs ucunu kapatan bir ipli büstiyer tercih etti. Gülşen'in kıyafeti yine sosyal medyayı böldü.

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

Yatak odası kostümü olarak güzel

Altı çok kapalı hayret

Giyinirse paylaşın bence

Yakında sahneye hepten açık çıkacak diye korkuyorum

Sahnenin kadını! Kraliçe yine güzel

Giyinmeyi unutmuş

Ucunu da kapama gerek yok artık



