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Gülşen sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası kostümü..."

05.06.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen son olarak Cahide sahnesinde boy gösterdi. Gülşen yine iddialı bir seçim yapmıştı. Siyah pantolonun üstüne sadece göğüs ucunu kapatan bir büstiyer giyen Gülşen yine sosyal medyada gündeme geldi.

Gülşen sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası kostümü..."

Cahide sahnesine çıkan Gülşen yine çok iddialıydı. Aylardır sahne tarzı ve danslarıyla gündem olan ve gelen tepkilere "Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" diyerek yanıt vermişti.

İddialı tarzından ödün vermeyen Gülşen bu sefer siyah pantolon üstüne sadece göğüs ucunu kapatan bir ipli büstiyer tercih etti. Gülşen'in kıyafeti yine sosyal medyayı böldü.

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Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • Yatak odası kostümü olarak güzel
  • Altı çok kapalı hayret
  • Giyinirse paylaşın bence
  • Yakında sahneye hepten açık çıkacak diye korkuyorum
  • Sahnenin kadını! Kraliçe yine güzel
  • Giyinmeyi unutmuş
  • Ucunu da kapama gerek yok artık


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