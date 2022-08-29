Şarkıcı Gülşen konser sırasında İmam Hatip Liseliler için sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcıya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberlerinin ardından birçok vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Gülşen serbest kaldı mı? Şarkıcı Gülşen tahliye mi edildi?

GÜLŞEN SERBEST Mİ KALDI?

Gülşen 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü tahliye edildi.

ŞARKICI GÜLŞEN TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

onserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen'in 4. gününde tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.



