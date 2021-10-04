Gülşen sildiği fotoğrafları hakkında açıklama yaptı

Gülşen, Ankara'da sahne aldığı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Bacak ve göğüs dekolteli kıyafet tercih eden şarkıcı, daha sonra paylaştığı dört kareyi sildi.

Gülşen'in kareleri yanlışlıkla sildiği ortaya çıktı.

Karelerin silinmesinden sonra çıkan haberleri okuyup durumu fark eden şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi.

Şarkıcı bir takipçisinin, "Önce paylaşıp daha sonra sildi diye okudum. Bakmaya gelmiştim" yorumuna, "Ben de okudum bakmaya geldim. Sahiden de silmişim yanlışlıkla" karşlığını verdi.



Gülşen'in karelerine beğeni yağdı.

