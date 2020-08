Gülşen Survivor Cemal Can'ın engelini kaldırdı! Cemal Can'dan bomba paylaşım

Survivor şampiyonu Cemal Can Gülşen paylaşımıyla olay olmuştu. Gülşen tarafından engellendiğini hesabından paylaşan Cemal Can üzüldüğünü ifade etmişti.

Gülşen’i çok sevdiğini her seferinde dile getiren Cemal Can Canseven’in sahte hesap sorusuna verdiği yanıt uzun süre konuşulmuştu. Sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can “Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesap kullanıyorum” demişti.

Bunu duyan Gülşen bugün Cemal Can’ın engelini kaldırarak takip etmeye başladı. Gülşen’in kendisini takip ettiğini gören Cemal Can’dan esprili paylaşım geldi.

Cemal Can hemen Gülşen-Edis şarkısını paylaştı.