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  4. Gülşen Survivor Cemal Can'ın engelini kaldırdı! Cemal Can'dan bomba paylaşım

Gülşen Survivor Cemal Can'ın engelini kaldırdı! Cemal Can'dan bomba paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 07:52 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven geçtiğimiz gün Gülşen'in kendisini engellediğini paylaşmıştı. Paylaşımın ardından Gülşen engeli kaldırdı.

Gülşen Survivor Cemal Can'ın engelini kaldırdı! Cemal Can'dan bomba paylaşım

Survivor şampiyonu Cemal Can Gülşen paylaşımıyla olay olmuştu. Gülşen tarafından engellendiğini hesabından paylaşan Cemal Can üzüldüğünü ifade etmişti.

Gülşen’i çok sevdiğini her seferinde dile getiren Cemal Can Canseven’in sahte hesap sorusuna verdiği yanıt uzun süre konuşulmuştu. Sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can “Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesap kullanıyorum” demişti.

Survivor Cemal Can’a Gülşen şoku!Survivor Cemal Can’a Gülşen şoku!

Bunu duyan Gülşen bugün Cemal Can’ın engelini kaldırarak takip etmeye başladı. Gülşen’in kendisini takip ettiğini gören Cemal Can’dan esprili paylaşım geldi.

Ekran Alıntısı

Cemal Can hemen Gülşen-Edis şarkısını paylaştı.

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