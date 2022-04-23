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Gülşen Times Meydanı'nda!

23.04.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen, Spotify EQUAL Müzik Programı kapsamında New York Times Square Meydanı'ndaki dev dijital ekranda yer aldı.

Gülşen Times Meydanı'nda!

Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı'nın nisan ayı konuğu Gülşen (45) oldu. 1 ay önce yayımladığı yeni şarkısı 'Lolipop' ile adından söz ettiren şarkıcı, New York Times Meydanı'ndaki dev reklam panosunu süsledi.

"MERHABA BEN GÜLŞEN!"

Mutluluğunu 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duyuran ünlü isim, "gönderisine, "Merhaba, ben Gülşen! Şu an Times Square’deyim." ifadelerini not düştü.

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ELEŞTİRİLERE YANIT

Öte yandan geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen, uzun süre konuşulan iddialı kostümleri ve sahne şovlarıyla ilgili eleştirilere yanıt vermişti.

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"KONUŞANLARA SORUN"

Şarkıcı, muhabirlerin "Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna da şöyle yanıt vermişti:

Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.

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"NE TEPKİSİ? BEN SADECE KONSER VERİYORUM"

Gülşen, "Eşiniz Ozan Bey'in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?" sorusu üzerine de, "Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu." demişti.

"BOŞANMA" İDDİASI

Öte yandan Azur Benan adında bir erkek çocukları olan çiftin boşanacağı ileri sürülmüştü. Ancak Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yalan haber. Hatta çok mutlular. Gülşen Hanım böyle konularda konuşmayı sevmez biliyorsunuz. Ozan Bey'in de evden ayrılması söz konusu değildir. " ifadelerini kullanarak, iddiaları yalanlamıştı.

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"KIYAFETLERİNE KARIŞMIYORUM"

Çolakoğlu'nun ayrılık kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da, ünlü müzisyen, daha önce bu konuyla ilgili eşine destek vermişti.

Ozan Çolakoğlu, "Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum." ifadelerine yer vermişti.

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