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Gülşen yarın hakim karşısına çıkacak

20.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılanmasına yarın İstanbul 11.

Gülşen yarın hakim karşısına çıkacak

İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılanmasına yarın İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan’daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma dahilinde Gülşen önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor
Öte yandan, Gülşen hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Her perşembe imza şartı
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu’nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, ’konutu terk etmeme’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti. Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, şüphelinin ’yurt dışına çıkış yasağı’ ile her perşembe günü ’imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da hükmedilmişti.

Yargılanmasına yarın başlanacak
Şüpheli Gülşen Çolakoğlu’nun, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına, yarın saat 09.00’da İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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