Gülşen Yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda! Alacağı ücret ortaya çıkmıştı

Sahnede bir arkadaşıyla arasında geçen diyalogdan dolayı geçtiğimiz aylarda tutuklanan Gülşen'in cezası, sonrasında ev hapsine dönmüş ve ardından bu karar da kalkmıştı. Bir süre sahnelere çıkmama kararı alan ünlü şarkıcı, 4 ayın ardından, geçtiğimiz gün bir şirketin yılbaşı kutlamaları için sahne alarak herkesi çok sevindirdi.

Gülşen'in sahnelere dönmesinin ardından yılbaşında nerede sahne alacağı merak ediliyordu ki beklenen haberi Gülşen sosyal medya hesabından açıkladı.

"YENİ YILI VE CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI..."

Instagram'dan yılbaşı gecesi Gündoğdu Meydanı'nda konser vereceğini duyuran Gülşen, paylaşımına, "Yeni yılı ve Cumhuriyet’imizin 100. yılını karşılarken, güzel İzmir’imizin Gündoğdu Meydanı’nda hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız!" notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde Gülşen'in yılbaşı konseri için 5 milyon TL alacağı iddia edilmişti.



