Gülşen yine bildiğimiz gibi! Belden püsküllü elbisesiyle kıvırdıkça kıvırdı! Dansı ve kıyafeti tartışma yarattı

MYNET-Her açıklaması, her giydiği ve her adımı olay olan Gülşen iddialı sahne kostümleri ve cesur danslarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak 'Bal' adını verdiği single'ı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isim bu şarkısının klibi ile günlerce konuşulmuştu.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

Ünlü şarkıcı şimdi de bir markanın özel davetinde sahne aldı. Derin göğüs dekolteli, belden aşağısı püsküllü bir elbise ile geceye katılan ünlü isim iddialı tarzıyla adeta bakana bir daha baktırdı.

Açık bıraktığı saçları ile kıvırdıkça kıvıran ünlü isim yine sosyal medyanın diline düştü.

İddialı dansı ve cesur kıyafetiyle Gülşen yine bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü ismin tarzı ve dansını beğenen de oldu beğenmeyende...

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülşen'e sosyal medyada; 'hiç giyinmeseydi', 'ne ses ne de fizik var', 'çok çirkin görünüyor', 'dansöz elbisesi bu' gibi eleştirel yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'ne yapsa yakışıyor', 'sahnenin hakkını veriyor', 'sahne şov işidir bunu iyi yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.