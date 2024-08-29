MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen yine bildiğimiz gibi! Belden püsküllü elbisesiyle kıvırdıkça kıvırdı! Dansı ve kıyafeti tartışma yarattı

Gülşen yine bildiğimiz gibi! Belden püsküllü elbisesiyle kıvırdıkça kıvırdı! Dansı ve kıyafeti tartışma yarattı

29.08.2024 10:51
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

Otelin havuz başında kafasına düşen baca kapağıyla ölümden döndü

Eşinin tırnaklarını yiyerek kesen adam sosyal medyada gündem yarattı! "İğrençliğin kaçıncı seviyesi"

Eşinin tırnaklarını yiyerek kesen adam sosyal medyada gündem yarattı! "İğrençliğin kaçıncı seviyesi"

Aşırı hız yaptı, kavşaktan dönen araca çarptı. Motor sürücüsüyle alevler içinde kaldı

Aşırı hız yaptı, kavşaktan dönen araca çarptı. Motor sürücüsüyle alevler içinde kaldı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.08.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dillerden düşmeyen şarkıları, iddialı kostümleri, açıklamaları ve cesur danslarıyla adından sıkça söz ettiren Gülşen yine bildiğimiz gibi... Bir davette sahne alan Gülşen gold renkli elbisesi ve dansıyla dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesi ve püsküllü eteğiyle bakana bir daha baktıran Gülşen'in bu hali sosyal medyada tartışma yarattı.

MYNET-Her açıklaması, her giydiği ve her adımı olay olan Gülşen iddialı sahne kostümleri ve cesur danslarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak 'Bal' adını verdiği single'ı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isim bu şarkısının klibi ile günlerce konuşulmuştu.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

Ünlü şarkıcı şimdi de bir markanın özel davetinde sahne aldı. Derin göğüs dekolteli, belden aşağısı püsküllü bir elbise ile geceye katılan ünlü isim iddialı tarzıyla adeta bakana bir daha baktırdı.

GÜLŞEN 1

Açık bıraktığı saçları ile kıvırdıkça kıvıran ünlü isim yine sosyal medyanın diline düştü.

GÜLŞEN 2

İddialı dansı ve cesur kıyafetiyle Gülşen yine bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü ismin tarzı ve dansını beğenen de oldu beğenmeyende...

gülşen 3

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülşen'e sosyal medyada; 'hiç giyinmeseydi', 'ne ses ne de fizik var', 'çok çirkin görünüyor', 'dansöz elbisesi bu' gibi eleştirel yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar da 'ne yapsa yakışıyor', 'sahnenin hakkını veriyor', 'sahne şov işidir bunu iyi yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.

GÜLŞEN 4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gülşen
En Çok Okunan Haberler
'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Mourinho'nun gözden çıkardığı Emre Mor'u havada kaptılar!

Mourinho'nun gözden çıkardığı Emre Mor'u havada kaptılar!

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

İneğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanmıştı! Cezası Putin'den geldi

Artık gram altın değil o tercih ediliyor! Binlerce kişi aldı

Artık gram altın değil o tercih ediliyor! Binlerce kişi aldı

Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

Galatasaray camiası fokur fokur kaynıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.