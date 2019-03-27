HABER

Gülşen'e yapılan çanta şikayetinde, savcılık 'İddialar soyut' dedi  

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:16 | Son Güncelleme

TASARIMCI Fatma Senem Erdem'in "50 bin liralık çantalarıma el koydu" diyerek şarkıcı Gülşen’i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, 5 gün önce kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) TASARIMCI Fatma Senem Erdem'in "50 bin liralık çantalarıma el koydu" diyerek şarkıcı Gülşen’i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, 5 gün önce kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı. Savcılık, Erdem'in iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek somut deliller bulunmadığını belirterek, soruşturma dosyasını kapattı. Takipsizlik kararının ardından Gülşen'in avukatı Altın Mimir, Fatma Sinem Erdem hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti.

EVİMDE KİMSE YOKKEN VERDİM

Tasarımcı Fatma Senem Erdem, 25 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Savcılığına pop şarkıcısı Gülşen ile 2013'te arkadaş olduklarını, o dönem kendisine ünlü marka 3 çanta verdiğini ileri sürmüştü. Erdem dilekçesinde, 50 bin TL değerindeki çantaları evinde kimsenin olmadığı bir zamanda Gülşen'e verdiğini ileri sürmüştü. Ödünç çantaları iade etmediğini ileri süren Erdem, menajer Haluk Şentürk ile 2014-2015 yıllarında haber gönderdiğini, sonra da Kaan Kuroğlu aracılığıyla sanatçıya haber göndermeye çalıştığını belirtmişti. Kendisine çantaları iade etmeyen Gülşen'den 'güveni kötüye kullanmak' sucundan şikayetçi olan Erdem, Gülşen'in cezalandırılmasını istemişti.

NE ARKADAŞIM NE DE ÖYLE BİR ÇANTA ALMADIM

Soruşturma üzerine savcıya ifade veren Gülşen ise şikayetçi ile herhangi bir arkadaşlığının dostluğunun bulunmadığını belirterek, 2007-2008'de gittiği kuaförden Fatma Senem Erdem'i simaen tanıdığını söyledi. Erdem'den herhangi bir çanta almadığını belirten Gülşen, son günlerde kendisine haber göndermeye çalışan şikayetçinin suçlamalarını kabul etmedi.

SAVCI, İDDİALAR SOYUT

Savcılık yaptığı tahkikatta Fatma Senem Erdem'in soyut beyanları dışında suçun işlendiğini gösteren somut bir delil olmadığını belirterek dava açılmasına yer almadığını karar verdi. Kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık şikayetçinin iddiaları üzerine açılan soruşturma dosyasını 22 Mart'ta kapattı.

GÜLŞEN , HAKARET VE İFTİRA SUÇUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Takipsizlik kararının ardından Gülşen'in avukatı Altın Mimir, Fatma Senem Erdem hakkında hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti. Avukatı Altın Mimir yaptığı açıklamada, Gülşen'in, Fatma Senem Erdem'i son on yıldır hiçbir şekilde görmediğini, bu kişinin Gülşen üzerinden gündeme gelmeye çalıştığını belirtti. Mimir, "Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki iddialara itibar edilmeyeceği verilmiş olan takipsizlik kararıyla sabittir. Bu şahıs hakkında iftira ve ve hakaret içerikli beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Ali Şükrü Bey, ölümünün 96. yılında mezarı başında dualarla anıldıAli Şükrü Bey, ölümünün 96. yılında mezarı başında dualarla anıldı
Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi’ne kuş evleri yerleştirildiTrakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi’ne kuş evleri yerleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Kış uykusundan uyanan bozayılar çöplüğün yolunu tuttu

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Polis ve itfaiye ekipleri bölgede

Bakırköy'de hareketli dakikalar! Ekipler bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.