Gülşen'e yapılan çanta şikayetinde, savcılık 'İddialar soyut' dedi  

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) TASARIMCI Fatma Senem Erdem'in "50 bin liralık çantalarıma el koydu" diyerek şarkıcı Gülşen’i, 'güveni kötüye kullanma' suçundan savcılığa yaptığı şikayet hakkında, 5 gün önce kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı. Savcılık, Erdem'in iddialarının soyut olduğunu, dava açılmasını gerektirecek somut deliller bulunmadığını belirterek, soruşturma dosyasını kapattı. Takipsizlik kararının ardından Gülşen'in avukatı Altın Mimir, Fatma Sinem Erdem hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti.

EVİMDE KİMSE YOKKEN VERDİM

Tasarımcı Fatma Senem Erdem, 25 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Savcılığına pop şarkıcısı Gülşen ile 2013'te arkadaş olduklarını, o dönem kendisine ünlü marka 3 çanta verdiğini ileri sürmüştü. Erdem dilekçesinde, 50 bin TL değerindeki çantaları evinde kimsenin olmadığı bir zamanda Gülşen'e verdiğini ileri sürmüştü. Ödünç çantaları iade etmediğini ileri süren Erdem, menajer Haluk Şentürk ile 2014-2015 yıllarında haber gönderdiğini, sonra da Kaan Kuroğlu aracılığıyla sanatçıya haber göndermeye çalıştığını belirtmişti. Kendisine çantaları iade etmeyen Gülşen'den 'güveni kötüye kullanmak' sucundan şikayetçi olan Erdem, Gülşen'in cezalandırılmasını istemişti.