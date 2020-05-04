HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gülseren Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor

Gülseren Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Tunceli'de 121 gün önce kaybolduğu günden beri ekiplerce aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Gülseren Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ankara, Mersin, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile İstanbul Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

DOKU'DAN BUGÜN DE HABER ALINAMADI

Kentte hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü baraj gölünde dalgıç polisler, Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK görevlileri de gün boyu botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Doku'nun kaybolduğu ilk günden beri AFAD, JÖAK, JAK, polis ve jandarma ekipleri, dalgıçlar, yakınları ve gönüllülerce helikopter, arama köpekleri, botlar, gelişmiş teknolojik cihazlar ile Munzur Çayı ve su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde aranan genç kızdan bugün de haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 121 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 121 gündür devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin, 17 Mart'ta Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i, 44 günlük çalışmanın ardından bulmasıyla Gülistan'ı arama çalışmalarına yoğunlaştığını belirten Doku, "Ekiplerin ve bizlerin ortak kararı baraj gölünde su seviyesinin 6-7 metre daha düşürülmesi yönünde. Çünkü bu şekilde ekipler de istediği gibi arama yapamıyor. Bizde sayın valimizden, bakanımızdan barajın boşaltılmasını ve artık bu sürecin bitirilmesini istiyoruz." dedi.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişlerKorkunç rapor! Stok yapmak için gizlemişler
Ambulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştuAmbulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştu
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?

En Çok Okunan Haberler

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

'İddialar asılsız' dedi ve İmamoğlu'na çağrıda bulundu

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

İBB'de Aslı Şahin Akyol'un yerine atanan isim belli oldu

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Diğer Haberler
Baraj göleti üzerinde tedirgin eden görüntü

Baraj göleti üzerinde tedirgin eden görüntü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan 'yeni darbe' iddialarına ilişkin açıklama

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yeni darbe' iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Ambulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştu

Ambulans helikopteri tarlasına indirtmeyen kadın konuştu

Çekirge istilasına karşı kimyasal mücadele başlatılacak

Tire'de çekirge istilasına karşı flaş hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.