Gülsin Onay, İDSO ile konser verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), "Polonya Haftası Konseri"nde dünya çapında üne sahip piyanist Gülsin Onay ile aynı sahneyi paylaşacak.
İDSO DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenen etkinlik, 12 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde gerçekleşecek.
Polonyalı orkestra şefi Ewa Strusinska'nın yönetiminde sahne alacak topluluğa ayrıca Liv Migdal kemanıyla eşlik edecek.
Konserde, Frederic Chopin'in "Polonaise OP.40 N1", Henryk Wieniawski'nin "Keman Konçertosu N2" ve Frederic Chopin'in "Piyano Konçertosu N2 Fa Minör, Op 21" eserleri icra edilecek.
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