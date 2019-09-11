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Gülsüm anne, Umut'tan sonra felçli eski eşinin de bakımını üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale gelen 'Umut' adını verdiği Rus gence, 10 yıl boyunca kendi evladı gibi bakan Gülsüm Kabadayı (50), şimdi de felç olan eski eşi Zekeriya Ağar'ın (60) bakımını üstlendi.

Gülsüm anne, Umut'tan sonra felçli eski eşinin de bakımını üstlendi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale gelen 'Umut' adını verdiği Rus gence, 10 yıl boyunca kendi evladı gibi bakan Gülsüm Kabadayı (50), şimdi de felç olan eski eşi Zekeriya Ağar'ın (60) bakımını üstlendi.
Korkuteli ilçesinde yaşayan Gülsüm Kabadayı, 'Umut' ismiyle tanınan ve 10 yıl kimliği meçhul Rus gencin bakımını üstlenerek, Türkiye'nin takdirini topladı. Geçen yıl Umut'u kaybetmenin acısıyla yıkılan Kabadayı, engellilerin umudu olabilmek amacıyla dernek kurdu. Köy köy gezerek tespit ettiği engelliler için yardım kampanyaları düzenleyen Kabadayı, yaşlı kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine de yardımlarda götürdü.
Gülsüm Kabadayı, 2006 yılında boşandığı Zekeriya Ağar'ın beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafının felç olduğunu ve konuşma yetisini kaybettiğini öğrenince de harekete geçti. Çocuklarının babasını alıp, kendi evine getirerek, Umut'un yatağına yatırdı. Kabadayı, eski eşine, Umut'un bakımı sırasında öğrendiği fizik tedavi uyguluyor.
Eşinden 13 yıl önce boşandığını anlatan Gülsüm Kabadayı, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü yardıma muhtaçlarla ilgilendiği sırada, çocuklarından eski eşinin felç geçirdiğini öğrendiğini belirtti. Kabadayı, "2008'de Umut'la hayatımız kesişti. Ona annelik yaptım. Yatağa bağlı olduğu için ona koruyucu annelik yaptım. 10 yıl Umut'la geçti hayatımız. Geçen yıl Umut'umu kaybettim. Umut'tan sonra dernek kurdum. Dernek olarak yaşlı kadın, engelli, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya çalıştım. Eski eşim felç oldu. Sağ tarafı tutmuyor. Eski eşimi eve getirdim. Çocuklarımla ona destek olmaya çalışıyorum. Umut ile öğrendiklerimi ona uyguluyorum. Umut'a herkes kucak açmıştı. Çok şey öğrendim. O zamanlar öğrendiğimi eski eşime uyguluyorum. Eski eşim Umut'un odasında onun tedavi gördüğü yatakta yatıyor" diye konuştu.
Kabadayı, eski eşinin tedavi gördüğü yatağın kırık olması nedeniyle yeni yatağa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

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Gülsüm anne, Umut'tan sonra felçli eski eşinin de bakımını üstlendiGülsüm anne, Umut'tan sonra felçli eski eşinin de bakımını üstlendiGülsüm anne, Umut'tan sonra felçli eski eşinin de bakımını üstlendi

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