Gülsüm Kav, BBC'nin 2020 yılı 100 Kadın listesine girdi

BBC'nin 2020 yılı için belirlediği ilham verici ve etkili 100 kadın listesi açıklandı.

Bu yılki listede, içinde bulunduğumuz çalkantılı dönemde değişime öncülük eden ve yaptıklarıyla fark yaratan kadınlara dikkat çekiliyor.

Listede, Finlandiya'da kadınlardan oluşan koalisyon hükümetinin Başbakanı Sanna Marin, Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı araştırma ekibinin başında yer alan Sarah Gilbert, iklim aktivisti ve oyuncu Jane Fonda, yeni Avatar ve Marvel filmelerinin yıldızı Michelle Yeoh gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'den ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav bulunuyor. Gülsüm Kav ile ilgili video haberimiz, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde YouTube sayfamızda olacak.

Gülsüm Kav kimdir?

Gülsüm Kav, doktor, kadın hakları savunucusu ve yazar.

Kav, 1996'da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 200'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ana bilim dalından uzmanlığını aldı.

Tıp etiği uzmanı olarak başladığı kariyerine, İstanbul Bölge Müdürlüğü Hasta Hakları Uzmanlığı ile devam etmiştir. 2012 yılından sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalışmaya devam etti.