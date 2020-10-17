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Gültan Kışanak, Kobani soruşturması kapsamında tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 00:21 | Son Güncelleme

Kobani soruşturmasında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak tutuklanırken, eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gültan Kışanak, Kobani soruşturması kapsamında tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu olan Kışanak ve Yıldırım, bulundukları cezaevlerinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi.

Daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Kışanak tutuklanırken, Yıldırım'ın ise bu dosya kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

7 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

AA

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