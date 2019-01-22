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Gültekin Uysal açıkladı! Demokrat Parti seçimde ittifak yapmayacak

SEÇİM HABERLERİ  | 22.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içerisinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Gültekin Uysal açıkladı! Demokrat Parti seçimde ittifak yapmayacak

Gültekin Uysall, partisinin Mersin İl Başkanlığına yaptığı ziyaretteki konuşmasında, Türkiye'nin yerel seçim sürecinde olduğunu anımsatarak, bu doğrultuda teşkilatlarla birlikte önemli faaliyetler yaptıklarını söyledi. Ülkenin ürettiği refahın, ortak bir paydada eşit bir şekilde paylaşılmasını istediklerini belirten Uysal, işleyen bir hukuk ve demokrasi düzenini tesis etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Uysal, Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bu yerel seçimleri, Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmak adına Demokrat Parti olarak yeniden, Türkiye'yi salim bir limana yanaştıracak, yeniden bu büyük ülkeyi, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline getirmek için tüm arkadaşlarımızla bir büyük mücadele, irade ortaya koyma niyetindeyiz." diye konuştu.

"KAPALI KAPILAR ARDINDAN PAZARLIKLAR YAPAN..."

Genel seçimde "Millet İttifakı"nda yer aldıklarını anımsatan Uysal, şöyle konuştu:

"Bu seçim sürecinde müstakilen kendi ismimiz kendi amblemimizle beraber, hiçbir ittifakın içerisinde bulunmadan kendi müstakil mücadelemizi vereceğiz. Mersin'de de bir ittifak için niyetimiz, teşebbüsümüz ve beklentimiz yok. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Kapalı kapılar ardında birtakım pazarlıklarla milletimizin doğrudan tercihinin önüne yapısal engeller koyarak dar iktidar hesaplarıyla milletin önüne tercihler koyanların karşısında bir alternatif üretmek istiyoruz. Bütün çabamız mu istikamette olacaktır."

AA

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