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  4. Gültekin Uysal paylaştı! İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter

Gültekin Uysal paylaştı! İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter

10.04.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. Altılı ittifak, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili suskunluğunu korurken, ittifakın ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "AK Parti veya birilerinin gönlü istedi diye bugünden bir beyanda bulunulmaz" diyen Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı için 3 kriter açıkladı. İşte Uysal'ın paylaştığı o kriterler!

Gültekin Uysal paylaştı! İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter

Genel seçimin yaklaşmasıyla beraber cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nın ne yapacağı merak konusu oldu.

Bu kapsamda birçok isim ortaya atılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BİRİLERİNİN GÖNLÜ İSTEDİ DİYE..."

Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ 3 KRİTER

Uysal, paylaşımının devamında, "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DP Demokrat Parti
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