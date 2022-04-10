Gültekin Uysal paylaştı! İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter

Genel seçimin yaklaşmasıyla beraber cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmayan Millet İttifakı'nın ne yapacağı merak konusu oldu.
Bu kapsamda birçok isim ortaya atılırken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Gültekin Uysal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri bir strateji meselesidir ve doğal bir zamanlaması vardır; 'AK Parti veya birilerinin gönlü istedi' diye bugünden bir beyanda bulunulmaz!" ifadelerini kullandı.
Uysal, paylaşımının devamında, "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" dedi.
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